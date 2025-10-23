Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci non è mai stata più raggiante di così. La starletta si trova in vacanza a New York e, con i propri fan, ha condiviso scatti che la ritraggono sorridente e spensierata in giro per la Grande Mela. Il merito è tutto di un accompagnatore d’eccezione, l’uomo più importante della sua vita, l’alto e moro Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, la vacanza a New York

“New York è stata perfetta con il mio gigante” scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram. La showgirl ha condiviso con i propri numerosissimi follower una numerosa serie di scatti che la mostrano intenta a godersi la vacanza oltre oceano con il “gigante” Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore, ormai un ometto, altissimo 15enne.

Mostrandosi in bici a Central Park, nel traffico di Times Square e sotto il ponte di Brooklyn illuminato dalle rosse luci del tramonto, Gregoraci racconta: “I nostri giorni insieme mi fanno bene al cuore e spero di collezionare ancora tanti momenti preziosi come quelli di questi giorni qui”. Nonostante il glamour e gli evidenti filtri, Elisabetta non è che una tenera mamma italiana, spaventata all’idea che il figlio diventi grande e desiderosa di continuare a trascorrere con lui più tempo possibile.

La sorpresa dei fans a Times Square

Tra le foto postate da Elisabetta Gregoraci vi è quella di uno degli maxi schermi di Times Square, dove compare la foto di lei e Nathan e la dolce scritta “under the lights of New York, the most beautiful light is their bond”, in italiano “sotto le luci di New York, la luce più bella è il loro legame”. Non una plateale dimostrazione d’affetto da parte di mamma e figlio, ma un’inaspettata sorpresa degli affezionati fan della showgirl.

“Le mie fan mi hanno fatto una sorpresa bellissima sotto il cielo di New York. – ha spiegato Elisabetta in una storia Instagram – Ieri mi hanno avvisato che tra le luci di Times Square avrei potuto vedere qualcosa di dedicato a me…”. Si trattava proprio del dolce ritratto con il figlio, “non me lo aspettavo” ha commentato lei. E, visibilmente commossa, con tanto di lacrimuccia sul filtro Ig, ha ringraziato le fan: “Che sorpresa stupenda, grazie ragazze. Siete pazzesche!”

Il legame con il figlio Nathan Falco

Quello tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco è un rapporto profondo e complice, un “rapporto un po’ mamma amica” lo ha definito lei. Seppur adesso che Nathan è ormai un adolescente e si è trasferito in una scuola in Svizzera, per la mamma diventa più difficile.

“Avere un figlio adolescente è un’avventura – ha confessato -. Anche se in certi momenti ti sembra quasi di stare con un fidanzato che ti sta lasciando. Ieri eri il suo universo, oggi ti dà buca per gli amici, la partita o la fidanzatina… E tu, li, che ti domandi: ‘Ma non era me che chiamavi 47 volte al giorno per sapere dov’era il caricatore?’. Ora risponde ai messaggi con molta calma. E lo so che ha il telefono in mano perché ha sempre il telefono in mano”. Gli adolescenti son così, ma l’affetto tra i due è innegabile.