Elisabetta Gregoraci su Ballando con le Stelle: “Mai dire mai”. E si apre sul figlio Nathan

IPA Elisabetta Gregoraci

Per Milly Carlucci sarebbe un colpaccio, l’ennesimo, quello di portare in gara una conduttrice che avrebbe in effetti molto da dare: Elisabetta Gregoraci. Che su Instagram, in un Q&A (domanda e risposta) ai fan ha lanciato una possibilità: “Mai dire mai”, così ha risposto alla possibilità di partecipare come concorrente nel dance show della Carlucci.

Elisabetta Gregoraci a Ballando con le Stelle: “Mai dire mai”

Con un Q&A su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha risposto ad alcune domande dei fan, e tra quelle più frequenti c’è stato grande interesse nei confronti di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle (la squadra della Gregoraci e Costantino Vitagliano ha vinto la prima e unica edizione di Baila!, talent show chiuso dopo quattro puntate per bassi ascolti). “In tanti me lo state chiedendo. Ballare mi piace, poi con Milly ho un bellissimo ricordo in un programma dove ero piccolina, si chiamava La casa dei sogni. Mai dire mai, quest’anno edizione stupenda con un sacco di amiche e colleghe”.

Per Baila!, oltretutto, c’è stata una lotta tra Rai e Mediaset: la messa in onda della trasmissione condotta da Barbara D’Urso è stata contestata all’epoca (era il 2011) per le sue evidenti somiglianze con Ballando con le Stelle. “Né ce l’ho con la D’Urso, né con Cenci, e nemmeno con Canale 5. Quello che voglio è che vengano rispettate delle regole che esistono, ma che in tv non sono mai state applicate. Voglio dire: se io scrivo un libro e dopo un mese un altro ne scrive uno uguale al mio, è normale che lo denunci o no?”, aveva detto Milly Carlucci.

Il rapporto con il figlio Nathan Falco Briatore

Nel corso del Q&A, la Gregoraci si è molto aperta sul rapporto che ha con il figlio Nathan Falco Briatore, ormai entrato nella fase adolescenziale. In particolare, le è stato chiesto: “Vi vedo così uniti… ti capita mai di sentirti distante da tuo figlio adolescente?”, la risposta non è tardata ad arrivare.

“Capita anche a me, certo… come capita a tutte le mamme di un adolescente! Alla fine nessuno ci insegna a essere genitori e questa fase è davvero particolare. Dal mio punto di vista essere mamma di un adolescente significa imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani e distratti. Significa rispettare i loro spazi e i loro tempi, ma esserci sempre quando hanno bisogno anche solo per un abbraccio. E poi importantissimo… parlare con loro senza nessun tabù. Ogni piccolo gesto quotidiano, anche solo una chiacchierata al volo, è prezioso”.

Elisabetta Gregoraci ha parlato spesso del suo legame con il figlio Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010: nel 2026, compie infatti 16 anni, ed è nel pieno di quella fase “turbolenta” della vita, altresì nota come adolescenza. “Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo”, aveva confidato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, aggiungendo che lo vede ogni weekend.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!