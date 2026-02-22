Elisabetta Gregoraci svela il suo segreto di bellezza: “Bastano 15 minuti al giorno”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elisabetta Gregoraci

Passa il tempo ma Elisabetta Gregoraci non smette di sorprendere. A 46 anni, la showgirl calabrese sfoggia un fisico che fa invidia a molte ventenni. Merito della genetica, certo, ma anche di piccole e sane abitudini che l’ex moglie di Flavio Briatore segue con costanza e dedizione. E che possono essere un buon esempio per tutte: a volte basta poco per apparire più raggiante.

Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci

Come fa Elisabetta Gregoraci ad avere un fisico longilineo e tonico? “Non ci sono magie”, ha ammesso la diretta interessata.

“La genetica ha fatto la sua parte, devo ammetterlo. Non ho mai seguito diete ferree, amo i dolci, il cioccolato. Quello che mi aiuta davvero è una piccola routine quotidiana: 15 minuti di esercizi al giorno“, ha spiegato al settimanale Gente.

Una costanza minima, ma efficace, che ha trasformato in un vero e proprio mantra, condiviso anche sulla sua app Amaty, pensata per chi ha poco tempo ma vuole prendersi cura di sé. “È pensata per chi lavora, per chi ha impegni ma non vuole rinunciare al benessere”, ha chiarito l’ex gieffina.

Un’app creata da EliGreg che offre percorsi con psicologi, nutrizionisti e personal trainer per il benessere. Un progetto che riflette la sua resilienza, come quando ha superato un periodo di stress e difese immunitarie basse l’estate scorsa, segnata dal distacco dal figlio Nathan Falco, partito per studiare in Svizzera.

Elisabetta ha saputo trasformare quel momento complicato in qualcosa per aiutare le altre persone a superare i propri limiti e a cercare sempre il meglio, fisicamente ma anche spiritualmente.

Ma la cura del corpo non si ferma di certo solo all’allenamento. La Gregoraci dedica la stessa attenzione alla skincare quotidiana, fondamentale soprattutto per chi, come lei, si trucca spesso per lavoro.

La skincare di Elisabetta Gregoraci

“Ho la pelle molto sensibile – ha raccontato Elisabetta Gregoraci – quindi è importante trattarla con delicatezza. Ogni sera uso struccante, tonico e siero. La crema corpo idratante è un must quotidiano”. Una volta alla settimana, poi, concede alla pelle un trattamento più profondo, alternando maschere purificanti o idratanti a uno scrub delicato.

La protezione solare è un altro capitolo fondamentale e la Gregoraci ci ha tenuto a ribadirlo anche perché sono ancora in molte a trascurare questo aspetto: “Ho iniziato a usarla tardi, ma adesso non posso più farne a meno. In estate applico Spf 50 sul viso e 30 sul corpo. In inverno non rinuncio allo Spf, soprattutto sul viso”, ha sottolineato.

Pure il make up è curato con la stessa attenzione, ma senza rinunciare alla praticità. “Mi piace sperimentare – ha chiarito l’ex moglie di Flavio Briatore – ma ci sono dei miei ‘mai più senza’: lipgloss, burro di cacao, mascara e un leggero tratto di matita nera”.

E poi ci sono i capelli, sempre lunghi, simbolo di versatilità ma soprattutto di femminilità per Elisabetta Gregoraci:

“Quando sono sui set fotografici oso di più. Gioco con i colori e mi diverto con acconciature diverse. Una volta ho portato addirittura un caschetto corto, ma era temporaneo. Non chiedetemi di tagliarli davvero… per ora è un no sicuro”