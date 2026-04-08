Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta Gregoraci

Dopo mesi di indiscrezioni, sembra che la storia tra Elisabetta Gregoraci e il giovane Lodovico Patti stia procedendo a gonfie vele

IPA Il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto legata alla famiglia e, soprattutto durante vacanze e festività, non passa inosservata la vicinanza (sempre chiacchierata) con l’ex marito Flavio Briatore. Eppure sembra che la conduttrice calabrese abbia voltato pagina già da qualche tempo. Il nome balzato agli onori delle cronache (rosa) è quello di Lodovico Patti, giovane imprenditore con cui avrebbe già trascorso un magnifico soggiorno a Bali.

Cosa sappiamo di Lodovico Patti?

Si parla di Lodovico Patti come di un giovane imprenditore – sempre sottolineando la differenza d’età tra i due -, ma scavando più a fondo nelle rare informazioni disponibili, emerge il ritratto di un professionista che si dà molto da fare nel proprio lavoro. Sarebbe nato nel 1998 (si dice che abbia 28 anni) e vivrebbe da sempre lontano dalle luci dei riflettori. Stando ad alcuni rumors, inoltre, lavorerebbe nell’azienda di famiglia nel campo dell’edilizia e dei legnami.

La prima vacanza insieme

Tutto è iniziato qualche mese fa con alcuni scatti social, solitari ma soltanto all’apparenza. Elisabetta Gregoraci aveva scelto Bali per ricaricare le energie e, secondo le indiscrezioni, non era affatto sola. Il viaggio è iniziato con una sosta a Bangkok, per poi proseguire verso il cuore verde dell’Indonesia, tutto al fianco del suo presunto nuovo compagno. I due si frequenterebbero già da prima, in realtà, e “lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna”, aveva rivelato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dalle affermazioni di una fonte vicina alla coppia.

A distanza di qualche tempo, il settimanale Diva e Donna ha rivelato che la relazione starebbe proseguendo a gonfie vele, sempre nella massima riservatezza, e che la coppia sarebbe reduce da un weekend romantico a Portofino. Nessuna foto social, almeno per il momento, confermerebbe quanto anticipato dalla rivista.

Elisabetta Gregoraci si dichiara “single” (per ora)

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è sempre stata al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la conduttrice calabrese ha vissuto una storia importante di circa due anni con l’imprenditore Giulio Fratini, interrottasi dopo l’estate 2024. Successivamente, era stata avvistata a Milano con Tomas Talin, giovane rampollo nel settore del real estate, ma la frequentazione sembra essere sfumata con l’arrivo dell’autunno.

Lodovico Patti rappresenterebbe, dunque, un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Gregoraci, che non ha mai smesso di sognare l’amore, ma lasciando la priorità al figlio Nathan Falco e al proprio lavoro. Nonostante si parli di una relazione, lei continua a dichiararsi libera: “Sono abituata già da un po’ a essere single, e sto bene. Sono libera, felice, appagata. Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”, ha dichiarato in una recente intervista a F.