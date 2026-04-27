Elisabetta Gregoraci sceglie le sneakers per la primavera 2026: il look casual a Portofino

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Gli anni passano, eppure Portofino non smette mai di essere la passerella — a cielo aperto — più suggestiva del Bel Paese. Questa volta, però, a rubare la scena non sono stati i soliti tacchi a spillo bensì le loro dirette rivali dal sapore urban: a portare le sneakers nella riviera ligure non è stata una trendsetter qualsiasi ma Elisabetta Gregoraci, contribuendo tacitamente a confermare il ruolo centrale di queste calzature nella stagione primaverile in corso. Il messaggio lanciato è chiaro, cristallino anzi: il vero lusso, oggi, è decisamente la comodità.

Elisabetta Gregoraci conferma il trend delle sneakers per la primavera 2026

Dimentichiamo gli abiti da gran sera, solo per un momento: è probabilmente questa la filosofia che Elisabetta Gregoraci ha deciso di adottare per godere appieno del suo weekend a Portofino. Il risultato, attenti bene, non è stato affatto deludente: come al solito, del resto, il look casual-chic della conduttrice ha fatto il giro dei social in poche ore, ponendosi come il perfetto compromesso tra comodità e stile.

Le protagoniste assolute? Un paio di sneakers bianche e nere dal design essenziale, l’ideale, insomma, per affrontare i ciottoli della celebre città ligure senza rinunciare a quel tocco di glamour senza tempo.

A comporre il resto della mise di tendenza erano una camicia verde militare, un chiodo di pelle, degli occhiali da sole, una It Bag e dei pantaloni neri dalla silhouette rilassata, esaltati da una cintura in pelle ton sur ton.

In quanto al beauty look, invece, i prediletti sono stati anche questa volta una piega mossa morbida ed uno smoke eyes intenso. Non è stata solo la moda, però, a far parlare.

Elisabetta Gregoraci a Portofino in dolce compagnia: il weekend d’amore con Lodovico Patti

“I found my love in Portofino”, cita un grande classico della musica italiana. Ebbene, è più o meno così che è andata per Elisabetta Gregoraci: a dire il vero la showgirl non ha incontrato il suo amore lì, ma ha comunque deciso di viverlo nel più romantico dei borghi, per un weekend fuori porta, confermando come questo sia per lei un momento di assoluta serenità personale.

Stiamo ovviamente parlando di Lodovico Patti, il giovane aitante con cui in tempi recenti si dice aver scoperto una profonda sintonia: parecchio tempo dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, l’ex moglie di Flavio Briatore sembrerebbe aver ritrovato il sorriso tra le braccia dell’imprenditore ventottenne, un personaggio totalmente estraneo al mondo dei riflettori.

Di loro si parla invero da diversi mesi: era fine agosto quando la conduttrice calabrese era volata a Bali senza figlio né amiche. Se nelle foto pubblicate sui social compariva sempre sola, gli esperti di gossip hanno sin da subito assicurato che in Thailandia vi fosse anche un fidanzato misterioso.

Nella splendida cornice della città ligure, tra un caffè al sole ed una passeggiata verso il faro, tra pranzi a tu per tu, sguardi di intesa e gesti che lasciano poco spazio ai dubbi, ad oggi la neo-coppia è apparsa parecchio affiatata. È proprio il caso di dirlo: finalmente è tornato il sereno.