Chi è Tomas Goldschmidt, il marito di Lodovica Comello

editato in: da

Tomas Goldschmidt è il marito di Lodovica Comello e il papà di Teo, primogenito dell’attrice e conduttrice. Classe 1984, è nato in Argentina ed è un famoso produttore. Il primo incontro con la Comello è avvenuto nel 2013 sul set di Violetta, serie tv con Martina Stoessel che ha regalato il successo all’attrice italiana.

Lo show, in cui Lodovica vestiva i panni di Francesca, si è poi trasformato in uno spettacolo live, con concerti che hanno portato il cast in giro per il mondo. Dopo l’incontro romantico con Tomas, la Comello ha deciso di tornare in Italia e a soli 25 anni si è sposata con il produttore nella sua città natale, San Daniele del Friuli. “L’ho conosciuto sul set di Violetta, lavorava nella produzione – ha ricordato l’attrice -. Per amore ha fatto la valigia ed è venuto in Italia. E so quanto sia stato difficile: è molto legato alla sua famiglia in Argentina”.

“Lui mi ha conquistata, letteralmente – ha svelato la Comello in un’intervista a Vanity Fair -. All’inizio eravamo amici anche se io a lui ero piaciuta da subito. Un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. “Ti va di venire?”. A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don’t Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film”.

Le nozze sono state celebrate nel 2015, ma i due innamorati sono partiti per il viaggio di nozze solo nel 2017, concedendosi un viaggio alle Maldive. Nell’ottobre del 2019, Lodovica ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, arrivato a marzo. Su Instagram, la Comello ha annunciato la nascita del piccolo, pubblicando una tenerissima foto: “Ciao Teo”, ha scritto la 29enne, per la gioia dei fan.

Riservato e lontano dai riflettori, Tomas Goldschmidt non ha mai rilasciato interviste e ha sempre protetto il suo privato. A parlare un po’ di lui è sempre stata la moglie. “Cosa mi piace di lui? – ha detto -. È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”.