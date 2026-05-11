Zelig On, le pagelle della quinta puntata: le “vecchie” glorie (8), Comello canta (9), il matrimonio di Ruffini (6)

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Paolo Ruffini

La domenica sera all’insegna della comicità si conferma una scelta ben riuscita da parte di Italia 1. Il 10 maggio torna infatti Zelig On, con la guida di Lodovica Comello e Paolo Ruffini, coppia ormai affiatata e ben calibrata. Un laboratorio creativo ancora prima che un programma. Un tributo a uno dei programmi più longevi della televisione italiana e un omaggio alla risata e alla leggerezza: sul palco si sono alternati volti nuovi e nuove promesse della comicità nostrana, portando stili e format anche molto diversi tra loro. Ecco le nostre pagelle della serata.

Le “vecchie” glorie. Voto 8

Delle edizioni di Zelig di alcuni anni fa ricordo distintamente l’attesa della comparsa di un’isolata panchina in mezzo al palco, pronta ad ospitare il talento di Ale e Franz. In Zelig On il duo conquista un posto d’onore, come filo conduttore e come coppia veterana della comicità degli ultimi 10 anni (almeno). Una scelta intelligente, che ci porta indietro nel tempo e allo stesso tempo ci fa riconoscere il talento di un duo che riesce a riproporre ancora vecchie dinamiche affiancate da nuovi sketch in un mix semplicemente esplosivo.

Ale e Franz tengono il palco con esperienza e tranquillità, da soli, o prestandosi come spalle per i numeri dei colleghi, facendoci godere di momenti veramente ben riusciti. Soprattutto, lo fanno divertendosi, portando con sé una ventata di spontaneità. Voto 9

Comello canta e incanta. Voto 9

Siamo ripetitivi, è vero, ma Zelig è un format riuscito, ma difficile, e Lodovica Comello si è ritagliata uno spazio tutto suo che riesce a riconfermare a ogni puntata. Dopo un inizio di puntata sottotono, la conduttrice (partita da Violetta) è nuovamente esplosa in un tributo di talento. “Lodo” affianca senza timori i comici che si alternano sul palco da perfetta spalla e perfetta presentatrice. Non sbaglia un tempo e, oltre a dare lustro ai numeri degli altri, riesce ad essere lei stessa motore comico sul palco di Zelig On.

Il culmine della sua serata? Quando ha ricordato a tutti il suo vero sogno, quello di diventare cantante (come aveva già dichiarato in un’intervista), e ha duettato con Federica Ferrero su una canzone tratta dal film Disney Oceania, il cui testo è stato riscritto dalla comica in chiave tutta nuova. Che voce Lodovica! La presentatrice ha interpretato il brano senza forzature e senza sbagliare una nota, trasportandoci in un’atmosfera da musical. La sua freschezza è quello che serviva allo show e a noi piace moltissimo. Voto 9

Il matrimonio di Paolo Ruffini. Voto 6

Uno degli aspetti più accattivanti di Zelig On è che ogni performance è sì indipendente a se stessa, ma allo stesso tempo tutta la puntata è percorsa da fili rossi e i protagonisti sul palco si alternano, appoggiano e interagiscono tra loro e con i conduttori, creando quasi un’atmosfera da cabaret organico, e dando soprattutto continuità alla serata invece di offrire solo numeri separati e fine a se stessi.

Nella puntata di domenica 10 maggio uno dei fili conduttori della serata è stato costruito dalla comica Giada Parisi, influencer che accetta la proposta di matrimonio di Paolo Ruffini (sfuggita tra giochi di specchi e malintesi. Un tema che ricorre, mettendo in difficoltà il presentatore, fintamente imbarazzato. Il matrimonio vero e proprio, celebrato in conclusione di puntata, è l’occasione per riunire tutti i comici sul palco, ognuno con la sua battuta alla strana coppia, per un saluto al pubblico. Un’idea senza dubbio riuscita, ha la sufficienza. Voto 6