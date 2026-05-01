Federica Nargi festeggia la prima Comunione di Sofia, ed è elegantissima

Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri hanno festeggiato la prima Comunione della figlia Sofia con una grande festa in famiglia

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IPA Federica Nargi

Mentre il resto del paese celebrava la Festa dei Lavoratori, Federica Nargi e Alessandro Matri si dedicavano a ben altra ricorrenza. Proprio il 1° maggio si è infatti tenuta la prima Comunione della piccola Sofia, la prima figlia della coppia. Il grande giorno è stato l’occasione per riunire l’intera famiglia e sfoggiare elegantissimi outfit en pendant.

La prima Comunione della piccola Sofia

“Un giorno pieno di emozioni e luce: la tua prima Comunione”: così con una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, Federica Nargi ha raccontato il grande giorno di Sofia, la sua figlia maggiore, di 9 anni. Anche il papà Alessandro Matri, condividendo una foto di famiglia, ha dedicato alla sua piccola un dolce pensiero social. “Un passo in più nel tuo cammino. – ha scritto l’ex calciatore – E io ti tengo la mano, sempre”.

La showgirl e il marito hanno trascorso il 1° maggio in famiglia, approfittando della soleggiata giornata di primavera per festeggiare all’aria aperta. Le foto condivise li mostrano sorridenti e sereni nel verde, mano nella mano con la festeggiata Sofia e Beatrice, la sorellina minore di 7 anni. A far da cornice al pranzo di festa una location da sogno, decorata da una cascata di fiori bianchi e rosa.

Mamma Federica Nargi è elegantissima

Così come i fiori delle decorazioni, anche gli outfit delle donne di casa erano sui toni del bianco e del rosa. La festeggiata Sofia, così come da tradizione, indossava un delizioso abito da cerimonia in bianco candido, con il top ricoperto di fiorellini 3d e una gonna in tulle da vera principessa. Mamma Federica, elegantissima, ha scelto un tre pezzi rosa pastello. Il completo pantaloni in lino, con il gilet a sostituire la classica camicia, è perfetto per le cerimonie primaverili.

Abbinata alla mamma era la piccola Beatrice, due anni più piccola della sorella, che sfoggiava un carinissimo completo rosa cipria, con giacchetta e gonnellina in cotone spesso e una divertente magliettina bianca per un tocco più casual. T-shirt sotto la giacca anche per il papà Alessandro che, rompendo la catena rosata, ha optato per un completo blu scuro lievemente gessato e mocassini in tinta.

Una grande famiglia felice

Le foto dal giorno della prima Comunione di Sofia testimoniano ancora una volta quanto la famiglia formata da Nargi e Matri sia affiatata e complice. La showgirl e l’ex calciatore sono assieme da ben 16 anni. “Siamo cresciuti insieme. – aveva raccontato lei a Verissimo – Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi”.

Federica e Alessandro non sono sposati, ma sono una vera famiglia. Nel 2016 sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita di Sofia, nel 2019 è arrivata Beatrice. “Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine” così Nargi parlando della maternità.