Ferragosto, come lo festeggiano i vip: Chiara Ferragni a Ibiza, Federica Nargi in Messico

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Chiara Ferragni

C’è una cosa che ci accomuna tutti, è l’irrefrenabile voglia di una gita di Ferragosto. C’è chi brama il fresco delle montagne, chi preferisce il caldo delle onde e chi, invece, sogna avventure lontani in paesi sconosciuti. E se noi comuni mortali dobbiamo scendere a compromessi con budget, traffico e lavoro, i vip si godono un vero Ferragosto da sogno. Le mete più ambite e le vacanze più lussuose dei volti noti dello spettacolo.

Belen e Chiara Ferragni al mare con i bimbi

Vacanze da mamma per Chiara Ferragni e Belen Rodriguez. La showgirl argentina si trova in Sardegna, nella glamour Costa Smeralda, in compagnia dei piccoli Santiago e Luna Marì. I castelli di sabbia e i tuffi tra le onde sono minuziosamente documenti sui social. E chissà se dietro l’obiettivo si nasconde il suo nuovo fidanzato Nicolò De Tomassi.

Si dedica ai suoi bimbi anche Chiara Ferragni. L’influencer è approdata nella splendida isola di Ibiza in compagnia dei figli Leone e Vittoria (che però ha il veto di pubblicare online). Con loro l’amica di sempre Francesca Oniga e, forse, anche il suo nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera.

Aurora Ramazzotti e Federica Nargi volano lontano

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, assieme al piccolo Cesare e all’amica Sara Daniele, sono volati in Kenya. Un luogo molto speciale per loro, perché è proprio nella marittima località di Watamu che la famiglia di Goffredo possiede la casa dedicata alle vacanze.

Viaggio all’estero anche per Federica Nargi e il marito Alessandro Matri. Assieme alle figlie Sofia e Beatrice, la coppia ha scelto di dedicarsi a un avventuroso viaggio on the road. Partiti da New York si sono rivolti al Messico, dove si divertono a esplorare antichi templi, colorate città e spiagge da sogno.

Vacanze controcorrente per Cecilia e Mara Venier

Se tutti se la spassano al mare, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser optano per la montagna. La coppia in dolce attesa si trova in Trentino-Alto Adige, impegnata in una vacanza nella natura tra lunghe biciclettate e bagni nel lago di Molveno. Ancor più originale è Mara Venier che, assieme al suo Nicola, ha scelto di rinunciare alle patinate destinazioni vip a favore della democratica Fregene. È nella spiaggia a pochi passi da Roma che la signora di Domenica In ha scelto di trascorrere il Ferragosto.

I vip che scelgono le vacanze italiane

Estate italiana… un sogno per tanti, che i vip si concedono senza remore. Resta all’interno dei confini nazionali Michelle Hunziker, che ha lasciato Milano per godersi il sole della Costiera Amalfitana. Dopo qualche giorno da nonna in compagnia del piccolo Cesare e dell’ex marito Eros Ramazzotti, la showgirl si gode qualche giorno di relax solitario nella splendida Capri.

In dolcissima compagnia, invece, è Bianca Guaccero. Per la conduttrice si tratta della prima estate in compagnia di Giovanni Pernice. Forse per questo, Bianca ha scelto di portare il suo nuovo grande amore a conoscere la terra che le ha dato i natali. Le vacanze per loro sono iniziate in Puglia, ma il Ferragosto avrà come cornice la Sicilia. Più che per il mare cristallino, per gli irresistibili manicaretti: “Quanto si mangia bene qui!” sottolinea su Instagram.