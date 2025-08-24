Diletta Leotta e Elodie inseparabili: l’estate insieme tra mare, feste e jet privati

Tra Ibiza e altre mete da sogno, Diletta Leotta ed Elodie stanno vivendo un’estate 2025 all’insegna di mare, feste ed emozioni, non senza qualche polemica

Sole, mare, abbracci e risate condivise: l’estate 2025 di Diletta Leotta ed Elodie procede a gonfie vele e ha i colori della complicità e della leggerezza. La conduttrice sportiva e la cantante stanno infatti trascorrendo insieme la stagione estiva tra Ibiza e altre mete esclusive, tra feste di compleanno, gite in barca, bikini mozzafiato, sorrisi e momenti di affetto sincero.

Accanto a loro, i rispettivi compagni Loris Karius e Andrea Iannone, oltre agli amici più cari, rendono l’atmosfera ancora più vivace. Un’estate fatta di abbracci, risate e selfie condivisi via social che raccontano la bellezza di un legame che sembra davvero profondo. Non mancano però le polemiche, come quella sull’utilizzo del jet privato per rientrare da Ibiza.

Diletta Leotta ed Elodie, un’estate di mare e complicità

Diletta Leotta ed Elodie si concedono momenti di complicità e libertà sotto il sole dell’estate 2025. Tra gli scorci incantati di Ibiza e le spiagge incontaminate della Sicilia, le due amiche hanno trasformato le loro vacanze in una fusione perfetta di stile e spontaneità, sfoggiando alcuni dei loro look più riusciti.

Tra tramonti infuocati sull’isola spagnola e gite in barca, non mancano scatti no‑make‑up e altri più glamour in bikini e abiti da sera. A colorare questo paesaggio di relax, ci sono anche i loro compagni, Andrea Iannone e Loris Karius, ma soprattutto c’è Aria, la piccola di Diletta e del calciatore.

Diletta ed Elodie però si sono concesse anche delle giornate spagnole senza i rispettivi compagni, impegnati chi in ritiro e chi in una vacanza con gli amici, potendosi così dedicare completamente l’una all’altra. A pizzicarle bellissime e super rilassate mentre si godevano il sole e il mare dell’isola spagnola ci ha pensato Chi Magazine che le ha immortalate in vari scatti.

Le foto però sono arrivate anche sui social, tra post e stories condivise sia sul profilo Instagram sia di Elodie che di Diletta, la quale ha condiviso diversi frame di un’estate intensa e meravigliosa all’insegna dell’amore e dell’amicizia.

Negli scatti le si vede insieme in barca, mentre si abbracciano, o semplicemente serene e sorridenti a prendere il sole in spiaggia in compagnia anche della piccola Aria, o mentre giocano a tennis.

Elodie e Diletta Leotta, la doppia festa di compleanno e la polemica per il jet privato

L’estate di Diletta ed Elodie ha visto anche un importante traguardo, festeggiato rigorosamente insieme: si tratta del doppio compleanno della Leotta e della piccola Aria, nate lo stesso giorno ma che hanno festeggiato in due date diverse, proprio durante le vacanze. La location da sogno della grande festa è stata la splendida Taormina, dove Diletta insieme a familiari, amici e l’immancabile Elodie, è volata per celebrare l’importante ricorrenza.

Per il party di lusso ovviamente sono state scelte decorazioni ricercate e look super luccicanti che hanno rapidamente fatto il giro del web.

Insomma, l’estate di Diletta ed Elodie sembra proprio procedere alla grande, eppure non sono mancati i momenti…meno glamour.

Nonostante l’apparente leggerezza di un’estate che sembra perfetta, infatti, non è mancata una polemica social piuttosto importante: per il loro rientro a Milano infatti, la Leotta ed Elodie hanno scelto un jet privato che ha scatenato un acceso dibattito su sostenibilità e coerenza personale, provocando una pioggia di commenti su quanto fosse una scelta lontana dall’attenzione per l’ambiente dichiarata da entrambe.

Il video della discesa dal jet da parte delle due amiche è subito diventato virale su TikTok accendendo un vespaio di polemiche. Per tutta risposta però Diletta ed Elodie hanno preferito non commentare, per evitare di scaldare ulteriormente i toni.