Elodie e Diletta Leotta “nel locale più trasgressivo, Andrea Iannone resta a guardare”

Nonostante i rispettivi impegni di lavoro, Elodie e Diletta Leotta coltivano quotidianamente la loro amicizia. E Andrea Iannone resta sullo sfondo

IPA Elodie e Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta, molto più che amiche: vere e proprie regine delle notti milanesi. A quanto pare la cantante e la conduttrice – nonostante i numerosi impegni di lavoro – coltivano quotidianamente la loro preziosa amicizia. Un consolidato rapporto di sorellanza, tanto che la Di Patrizi è stata anche testimone di nozze del volto di Dazn. E di recente si sono lasciate andare in pista, davanti agli occhi di Andrea Iannone, che continua ad essere per l’ex allieva di Amici una presenza costante ma discreta.

Elodie e Diletta Leotta, regine della disco a Milano

Stando a quanto raccontato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Elodie e Diletta Leotta si sarebbero scatenate “nel locale più trasgressivo di Milano, il Botox Matinée”. Un club che le due frequentano abitualmente, tanto da essere state invitate al party di compleanno della proprietaria. E in tale occasione la 35enne e 33enne avrebbero tirato fino all’alba.

“Si sono trattenute in pista fino alle prime ore dell’alba – assicura sempre il giornalista – coinvolgendo per la prima volta anche la cantante Baby K. Alla serata erano presenti anche il chirurgo estetico Genny Urtis e il cantante Mahmood. A tenere d’occhio le ragazze ci ha pensato Andrea Iannone, compagno di Elodie e sempre più protettivo nei suoi confronti”.

A quanto pare non c’era Loris Karius, il marito di Diletta Leotta. Del resto il portiere vive attualmente in Germania, visto che gioca nella squadra tedesca dello Schalke 04. Un matrimonio a distanza che però procede a gonfie vele, come ammesso dalla siciliana in un’intervista con Alessandro Cattelan: “Non vedersi tutti i giorni ha i suoi lati negativi perché è bello condividere la quotidianità, una routine, ma è bello anche sentire la mancanza”.

Elodie e Diletta Leotta, più unite che mai

Elodie e Diletta Leotta si sono conosciute qualche anno fa grazie ad un’intervista e sono diventate velocemente migliori amiche. Praticamente inseparabili. Ci sono sempre l’una per l’altra e non perdono occasione per divertirsi e trascorrere bei momenti insieme.

Come l’estate scorsa, quando si sono concesse una rilassante vacanza a Ibiza, tra mare, sole e risate (e qualche polemica per la scelta di volare alle Baleari a bordo di un jet privato).

“Le amiche diventano le sorelle che ti scegli. Elodie è una di quelle. Mi è stata vicina durante tutto il periodo della gravidanza e adesso è una zia meravigliosa. Non c’è cosa più bella dell’amore e della solidarietà tra le donne”, ha detto in passato Diletta a Verissimo a proposito del suo legame con la Di Patrizi.

Nell’ultimo periodo le due hanno poi stretto un rapporto molto forte con Elisabetta Canalis che, appena rientra a Milano dagli States, corre ad incontrarle. E non ha perso tempo a presentare alle due il nuovo fidanzato, l’ex rugbista Alvise Rigo.

A tal proposito l’ex Velina di Striscia la notizia ha confessato: “Mi sono chiesta come abbiamo fatto a non diventare amiche prima. Sono divertenti, in carriera, spontanee. Mi piace uscire con loro, chiacchierare, parlare del nostro lavoro. Sono felice di vederle, quando torno in Italia”.

