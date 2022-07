Frasi sulla cattiveria dei parenti: come superare dolore e delusione

Fonte: 123RF Frasi sulla cattiveria dei parenti: come superare la delusione

Il nostro porto sicuro è la famiglia, e su questo non ci piove. O almeno, così dovrebbe essere, visto che a volte sono proprio i parenti le persone che ci deludono più al mondo e che, a causa di invidia e falsità, si comportano riversandoci addosso tutta la loro cattiveria, a volte infondata, senza un motivo apparente.

In questi casi ci si ritrova a essere vittime di situazioni pessime, che ci fanno soffrire. Non è facile accettare che sia proprio la famiglia a voltarci le spalle nei momenti più duri della vita, o peggio, a mettere zizzanie tra parenti, che sfociano poi in inutili litigi anche violenti.

Purtroppo questi episodi sono più frequenti di quanto possiamo immaginare, e le soluzioni non sono molte, anzi. Verso una cattiveria innata non c’è molto da fare. DiLei ha raccolto una serie di frasi su questo argomento, negli anni anche i più grandi autori hanno scritto aforismi e citazioni sulla cattiveria dei parenti, che possono aiutare chi soffre ad affrontare questa problematica e i sentimenti negativi.

Frasi sui parenti che ti deludono

La delusione è un sentimento forte e molto negativo, avvilente. Essere delusi dalle persone di cui più ci fidiamo è una delle sensazioni più spiacevoli che si possa provare. Fa male, molto male. E lo fa ancora di più se le persone che non ci rispettano sono i nostri parenti. Sapere che è proprio la nostra famiglia a non amarci, a comportarsi con cattiveria nei nostri confronti, è terribile e provoca dentro di noi una serie di sentimenti negativi. Vediamo alcune frasi di noti scrittori, che potremmo usare per spiegare realmente quello che proviamo, nel profondo dell’anima:

Da quando esiste l’aereo, neanche i parenti più lontani sono più quelli di una volta. (Helmut Qualtinger)

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

Non bisognerebbe mai trattare i parenti come degli estranei. Valgono molto meno. (Mirko Badiale)

Un parente povero è sempre un parente lontano. (César François Adolphe d’Houdetot)

Chi spera nei parenti resta a denti asciutti. (Proverbio)

Sono proprio un “viaggiatore solitario”; mai mi sono sentito appartenere né alla patria, né agli amici e neppure ai parenti più stretti. Anzi, di fronte a questi legami ho sempre avuto la sensazione netta di essere un estraneo e ho sempre provato il bisogno della solitudine. (Albert Einstein)

Il biasimo è la forma di critica di cui non sentiamo mai la mancanza. Ognuno ne ha una riserva che gli viene rimpinguata continuamente, in modo gratuito, anche se non lo chiede. Sono i parenti prossimi a fungere spesso da grandi criticoni. Bisognerebbe inserire nel codice penale questo crimine come offesa della peggior natura, specie quando un genitore instilla un complesso di inferiorità nei figli sgridandoli senza motivo. (Napoleon Hill)

Una mela al giorno toglie il medico di torno, ma un buon due chili e mezzo di aglio e cipolla ti tolgono di torno anche i parenti. (Anatolj Balasz)

Gli unici esseri umani che trovo noiosi sono i parenti. (Elias Canetti)

Però, bisogna tenerseli buoni; altrimenti, quando muori, loro come foto sulla tomba mettono quella in cui stai facendo i gargarismi. (Daniele Luttazzi)

Non solo le merci, ma anche la vita è soggetta a un controllo di qualità costante – attraverso conoscenti, parenti, amici. (Michael Rumpf)

Nessuna nuora, buona nuora. (Marcello Marchesi)

Frasi sull’ipocrisia dei parenti

L’ipocrisia è un sentimento orribile, il vizio che una persona ha volontariamente di fingere di possedere opinioni, sentimenti, emozioni che in realtà non ha. Si manifesta quando un individuo ha intenzione di ingannarne altri con affermazioni false, come una sorta di enorme bugia. Quando le persone ipocrite fanno parte della nostra famiglia e si prendono gioco di noi, la sofferenza interiore è doppia.

Il nostro consiglio? Diffida sempre e comunque dei parenti che ti guardano male senza motivo, che ti criticano per partito preso. Ma non fidarti nemmeno di chi dice di amarti e volerti bene in maniera smisurata, di chi pare accoglierti sempre a braccia aperte, senza volere nulla in cambio. Quando si tratta di famiglia, purtroppo, in molti casi siamo di fronte ad atteggiamenti che sono tutt’altro che puri e disinteressati. Vediamo le frasi selezionate per te:

Le donne di famiglia sono le regine dell’ipocrisia. (Proverbio cinese)

La malvagità dei parenti può arrivare ad essere una perfezione umana. (Fernando Menendez)

L’affetto che serbate inviolato ai parenti vi sia pegno di quello che vi serberanno i nati da voi. (Giuseppe Mazzini)

I sogni premonitori sono troppo frequenti per essere sottovalutati come pure coincidenze. Un uomo ha sognato la morte di un parente e quello muore. Non tutti sono così fortunati. (Woody Allen)

Ogni uomo vede nei propri parenti, e specialmente nei cugini, una serie di grottesche caricature di sé stesso. (Henry Louis Mencken)

Gli amici sono il modo di Dio per scusarsi dei parenti. (Hugh Kingsmill)

I nostri parenti sono quelli che, più volentieri di tutti gli altri, mettono in dubbio i nostri meriti. La regola è universale: il Buddha stesso non vi sfuggì: fu proprio un suo cugino ad accanirsi maggiormente contro di lui, e solo più tardi Mara, il Maligno. (E.M. Cioran)

Chi è che vive più a lungo? Un parente ricco. (Robert Orben)

Sulle mie spalle c’è il peso dell’ipocrisia dei miei genitori. (Silvia Rimbaud)

È una triste verità che perfino i grandi uomini hanno parenti poveri. (Charles Dickens)

L’amicizia è la parentela più stretta. (Hazret Alì)

Frasi sulla falsità dei parenti

False apparenze e inganni, quanto c’è di vero nella nostra vita? Quanti invece sono in grado di prendersi gioco di noi e della nostra buona fede? Come diceva il buon Totò, “i parenti sono come le scarpe, più sono stretti e più fanno male”, e aveva proprio ragione. Sono le persone a noi più vicine, quelle in cui noi riponiamo la nostra fiducia e il nostro amore, a ferirci, usarci e farci del male.

I famigliari dovrebbero amarci incondizionatamente, proteggerci dalle cattiverie e dalle male lingue, dai pregiudizi. E invece purtroppo, la maggior parte delle volte, accade che proprio loro ci pugnalino alle spalle, ci feriscano senza alcun rimorso. In ogni famiglia c’è un “croce da portare”, problemi e discussioni, in alcune più di altre. Fortunatamente ci sono anche persone che si amano realmente, legate da sentimenti veri e puri, che uniscono per esempio sorelle e fratelli, genitori e figli, nonni e zii con i nipoti.

Esistono purtroppo situazioni in cui questi legami diventano tossici e ossessivi, tanto da ferire e tradire chi in realtà più si dovrebbe amare e proteggere. E quando ci si lamenta o si cerca di prendere le distanze dai parenti cattivi e dalle loro azioni malvagie, capita pure di sentirsi dire che stiamo sbagliando, perché quella è la nostra famiglia. Ma ricorda, famiglia è amore, non è falsità, ipocrisia, delusione, ingiustizia.

Ci sono persone in grado di manipolarne altre, parenti che pretendono di poter gestire i famigliari a loro piacimento, seminando discordia e zizzanie. Sono coloro che godono nel dividere chi si ama realmente, creando discussioni inutili, inventando di sana pianta storie che fanno del male, vere e proprie bugie solo per invidia. A volte i parenti possono essere così tanto dannosi che la distanza è l’unica soluzione per continuare a vivere felicemente. In questo elenco trovi aforismi e citazioni celebri che parlano di questi sentimenti:

I parenti lontani sono quanto c’è di meglio, e quanto più sono lontani, tanto meglio è. (Kin Hubbard)

Esiste una parentela dei cuori e degli ingegni. (Baltasar Gracián y Morales)

Non disprezzare i parenti poveri; un giorno potrebbero diventare ricchi di colpo. (Josh Billings)

Quando due fratelli vanno d’accordo, non dite loro che sono parenti. (Mirko Badiale)

Le belle parole piene di falsità le rimando al mittente. (Aristotele)

Spine letali, spine pungenti, tali sono le zie e le parenti. (Leonardo Sinisgalli)

Gli odi tra parenti sono i più accaniti. (Tacito)

Nemmeno il più saggio dei giudici sa giudicare un litigio fra parenti. (Proverbio cinese)

No, i parenti servono a ben poco. Se sono più grandi di noi, non possiamo soffrirli, perché sono superbi; se sono più piccoli, sono loro a non poter soffrire noi, perché per loro siamo noi i superbi. No, io non voglio più saperne di tutta quella genìa. (Felix Salten)

I nostri parenti dovrebbero prendersi cura di morire in un momento in cui non attraversiamo un periodo di atonia. Altrimenti, quale sforzo per interessarsi alla loro disavventura! (Emil Cioran)

Dio ci dà i parenti; grazie a Dio i nostri amici li scegliamo noi. (Ethel Watts Mumford)

Si viene da tutti dimenticati, da parenti, da amici, dall’innamorata, finalmente puranche dai propri nemici, ma non dai creditori. Perciò cerca di far più debiti che ti sia possibile per continuare a vivere nella memoria degli altri. (Moritz Sophir)

Se volete star contenti alla larga dai parenti. (Georges Simenon)

Non abbiate paura della solitudine: lì non ci sono parenti. (Mirko Badiale)

Le citazioni di Totò sui parenti cattivi

Anche il principe della risata, il mitico Totò, come accennato, in alcune occasioni ha parlato della cattiveria dei parenti e ci ha lasciato qualche celebre citazione sulla falsità dei famigliari, nel suo solito tono ironico:

Lei discende dai Borboni? Allora siamo parenti: da piccolo in casa tenevo un barboncino.

Dagli amici mi guardi Iddio che dai parenti mi guardo io.

Come è gentile per essere una parente: sembra un’estranea!

Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiesero il bis.

Frasi sull’invidia dei parenti

L’invidia è una brutta bestia, così si suol dire. Quante volte abbiamo pensato questa frase, quante volte siamo stati feriti da chi diceva di amarci, ci stava vicino con l’inganno e poi, invece che gioire dei nostri successi, moriva dentro. Incapaci di provare felicità per i traguardi raggiunti dagli altri, questo sono le persone cattive e invidiose. E purtroppo spesso capita di avere dei parenti così e di doversi difendere dalla loro invidia, dal loro volerci male solo perché insoddisfatti della propria vita.

L’unico grande gesto di sopravvivenza in questi casi è interrompere ogni rapporto con i propri familiari che feriscono, per vivere serenamente e senza problemi. Continua ad amarli, se il tuo cuore non riesce a smettere di farlo, ma allontanali dalla tua vita, per la tua sanità mentale e fisica. Se non sanno sostenerti, non sanno volerti bene e proteggerti e anzi riversano su di te solo dolore, risentimento e rabbia, non meritano di starti accanto e farti soffrire.

Se la cattiveria dei parenti ti assale e nella tua famiglia non ti senti apprezzato, vuol dire solo una cosa: il tuo valore non è riconosciuto. E quindi evita queste persone, cambia posto, va’ dove meriti e dove c’è chi ti merita. Stai con chi è felice e orgoglioso della tua presenza, con chi ti rispetta e riconosce quanto vali. Purtroppo ci sono familiari che non vorranno mai vederti stare meglio di loro, e faranno di tutto per renderti la vita impossibile, mascherandosi come persone dall’animo buono.

La priorità della tua vita sei tu, solo tu. Ricordalo sempre, non dimenticarlo mai. Leggi alcune delle migliori frasi famose che spiegano molto bene che cosa sono la cattiveria e l’invidia dei parenti:

Parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli. (Proverbio)

Chi ha fiorini, trova cugini. (Proverbio)

I parenti sono amici imposti, di cui raramente ci sentiamo amici. (Roberto Gervaso)

Il principale difetto del denaro è che t’aumenta i parenti. (Mirko Badiale)

Si potrebbe quasi provare pietà per i malvagi, perché sono destinati a vivere la loro vita in una prigione del cuore. (John Connolly)

L’odio e la cattiveria abitano due case confinanti: la seconda tiene sempre aperta la porta per la prima. (Proverbio inglese)

Da parente ricco non si speri aiuto.

Per quanto grande sia l’affetto che portiamo agli amici o ai parenti, non capita mai che la felicità altrui basti a suscitare la nostra.

(Luc de Clapiers de Vauvenargues)

Chi spera nei parenti resta a denti asciutti.

La suocera non pensa mai che la fu nuora.

Tutti hanno da dispiacersi quando sono superati in qualcosa dai parenti. (Tito Livio)

Il matrimonio, Dio, i figli, i parenti e il lavoro. Non ti rendi conto che qualsiasi idiota può vivere così e che la maggior parte lo fa?

(Charles Bukowski)

Anche i grandi uomini hanno parenti poveri. (Charles Dickens)

Frasi sulla cattiveria dei parenti di Oscar Wilde

