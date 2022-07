Le migliori frasi sulla sofferenza interiore e il dolore

Fonte: 123RF Le migliori citazioni famose e gli aforismi legati al dolore e alla sofferenza interiore

Il dolore, il sacrificio, la sofferenza interiore sono esperienze negative che ognuno di noi prova almeno una volta nella propria vita. Non è piacevole, è vero, ma i momenti più difficili sono quelli che aiutano maggiormente a crescere e a comprendere il vero valore della vita e, soprattutto, ad apprezzare tutto ciò che di bello può succedere, dalle più piccole cose.

La sofferenza coinvolge un’infinità di sentimenti e emozioni contrastanti – come la tristezza, la frustrazione, il dolore, l’angoscia – spesso non si vede una via d’uscita dalle situazioni più difficoltose. Sembra non esserci una soluzione, e allora non resta che lasciare che il tempo scorra e guarisca ogni ferita. Per “attraversare” questo sentimento di sofferenza interiore – è importante farlo – senza farsi distruggere, DiLei ha scelto per te delle frasi che possono aiutare a metabolizzare al meglio il dolore.

Dolore dell’anima: le citazioni

La sofferenza interiore a volte è tanto profonda e forte da arrivare dritta al cuore, pervadendo l’anima. Un dolore che si sente dentro, nel petto, e che condiziona ogni sentimento ed emozione. È difficile riuscire a concentrarsi sull’amore, l’affetto e l’amicizia che si prova verso le persone vicine, quando dentro di sé si sente una tal sofferenza. Ma non bisogna mai lasciarsi abbattere, e camminare a testa alta. Di seguito alcune citazioni famose che aiutano a sentirsi meno soli nei momenti più duri:

Il dolore è il gran maestro degli uomini. Sotto il suo soffio si sviluppano le anime. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Tutti hanno sofferto. Chi ne fa argomento per vantarsi. Chi per avanzare pretese. Chi per giustificarsi. E chi non ne parla mai. Perché ha sofferto davvero. (Fabrizio Caramagna)

Il dolore mentale è meno drammatico del dolore fisico, ma è più comune e anche più difficile da sopportare. Il tentativo di nascondere i frequenti dolori mentali ne aumenta il peso: è più facile dire “Il mio dente fa male” che dire “Il mio cuore è spezzato”. (CS Lewis)

È meglio bere dolori profondi che gustare piaceri superficiali. (William Hazlitt)

Se fosse vero che le sofferenze rendono migliori, l’umanità avrebbe raggiunto la perfezione. (Alessandro Morandotti)

Il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore. (Lord Byron)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

Si tratta di una verità spaventosa: il dolore può renderci più profondi, può conferire un maggiore splendore ai nostri colori e una risonanza più ricca alle nostre parole. Questo avviene se non ci distrugge, se non annienta l’ottimismo e lo spirito, la capacità di avere visioni e il rispetto per le cose semplici e indispensabili. (Anne Rice)

Perché c’è sempre questa crudeltà perversa nel genere umano, che ci fanno male coloro che amiamo di più? (Jacqueline Carey)

Un dolore autentico, indiscutibile, è capace di rendere talvolta serio e forte, sia pure per poco tempo, anche un uomo fenomenalmente leggero; non solo, ma per un dolore vero, sincero, anche gli imbecilli son diventati qualche volta intelligenti, pure, ben inteso, per qualche tempo. (Fëdor Dostoevskij)

Il paradosso senza fine è che noi impariamo attraverso il dolore. (Madeleine L’Engle)

Il più piccolo dolore nel nostro mignolo ci preoccupa e c’infastidisce di più della distruzione di milioni di nostri simili. (William Hazlitt)

L’uomo dovrebbe imparare ad affrontare il dolore perché non è tutto da gettare via. C’è un dolore che tormenta e uno che matura. Un dolore che distrugge e un altro che avvisa per tempo di ciò che occorre fare. (Romano Battaglia)

Ma chiunque abbia avuto un dolore così grande da piangere fino a non avere più lacrime, sa bene che ad un certo punto si arriva a una specie di tranquilla malinconia, una sorta di calma, quasi la certezza che non succederà più nulla. (C.S Lewis)

Frasi sulla sofferenza in amore

L’amore è un sentimento bellissimo, quello che ti fa provare le farfalle nello stomaco e il battito del cuore a mille per ogni sguardo, ogni carezza, ogni bacio, ogni abbraccio – per le singole attenzioni che riceviamo dall’altro. Purtroppo non sempre tutto va come si desidera e ci si rende conto che il sentimento svanisce, che non è destinato a vivere in eterno. Ci sono momenti in cui una coppia si distrugge, per fatti reali che accadono, tradimenti e incomprensioni, o semplicemente perché quella fiamma che alimentava il grande amore svanisce. Vediamo una raccolta di frasi profonde e struggenti che fano riflettere sulla sofferenza per amore:

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

C’è un complimento che spaventa e non si può dire: i tuoi occhi hanno la forma del mio dolore. (Fabrizio Caramagna)

Ma tu hai un cuore che pulsa e il dolore lo sente. (Fabrizio Caramagna)

Non esiste un uomo più disgraziato di colui che non ha mai sofferto. (Jospeh Marie De Maistre)

Ci sono ferite che non guariscono, quelle, ferite che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare. (Oriana Fallaci)

La gioia contagia, il dolore isola. (Alessandro Morandotti)

Chi soffre per amore è perché non ha mai avuto i calcoli renali. (Fabio Fazio)

Bimbo mi chiedi cos’è l’amore? Cresci e lo saprai. Bimbo mi chiedi cos’è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai… (Jim Morrison)

Non sprecare lacrime nuove per vecchi dolori. (Euripide)

Quando il suo terzo marito è morto, lei è diventata bionda dal dolore. (Oscar Wilde)

Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime. (Charles Bukowski)

A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. (Fëdor Dostoevskij)

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. (Gabriel Garcia Marquez)

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo. (Martin Luther King)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

Dicono che l’amore è vita. Io per te sto morendo. (Jim Morrison)

Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. (Jim Morrison)

È uno strano dolore… Morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai. (Alessandro Baricco)

Dolore e delusione: i pensieri sulla sofferenza

La delusione è un altro sentimento che può essere legato alla sofferenza interiore. Quando riponi tutta la tua fiducia in una persona in cui credi e nel rapporto che insieme avete creato, e questa ti delude, provi una sensazione orribile che ti attraversa corpo, cuore, anima e mente – logorandoti. C’è chi reagisce, mettendoci una pietra sopra e voltando pagina, c’è chi invece non riesce a farlo, e si dispera per tempo prima di riuscire a dimenticare (o almeno accantonare) l’accaduto. La sofferenza interiore causata dalla delusione è pesante da superare, vediamo alcuni pensieri che DiLei ha raccolto a riguardo:

Il dolore è l’agonia di un istante, l’indulgere nel dolore è l’errore di una vita. (Benjamin Disraeli)

Ogni dolore viene scritto su lastre di una sostanza misteriosa al paragone della quale il granito è burro. E non basta un’eternità a cancellarlo. (Dino Buzzati)

Come fiori schiacciati in una pagina del libro dell’universo… e se Dio ci avesse dimenticato così? (Fabrizio Caramagna)

Tornavo dal dolore e un bambino mi chiese che cosa ci fosse lì. Gli dissi: “è il luogo dove i fiori crescono senza colore e il cielo è un pezzo di vetro che si conficca nel corpo e nell’anima. (Fabrizio Caramagna)

Tutto nasce piccolo, e poi cresce. Solo il dolore nasce grande, e poi diventa piccolo. (Proverbio marocchino)

Chi ti vuole bene conosce quattro cose di te: il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore dietro alla tua rabbia, le ragioni del tuo silenzio, e dove soffri il solletico. (Snoopy, Charles M. Schulz)

Il dolore più acuto è quello di riconoscere noi stessi come l’unica causa di tutti i nostri mali. (Sofocle)

Che cos’è la sofferenza? Io non sono sicuro di che cosa sia, ma so che la sofferenza è il nome che diamo all’origine di tutti i sospiri, le urla e i gemiti – piccoli e grandi, rozzi e multiformi – che ci affliggono. È una parola che definisce il nostro sguardo ancor più di ciò che stiamo contemplando. (Jonathan Safran Foer)

Le ossa si rompono, gli organi cedono, la pelle si lacera. Possiamo ricucire la pelle e riparare il danno, alleviare il dolore. Ma quando la vita va in pezzi, quando noi andiamo in pezzi, non c’è una scienza, non ci sono regole scritte, possiamo solo camminare a tentoni. (dalla serie tv Grey’s Anatomy)

Il dolore peggiore che un uomo può soffrire: avere comprensione su molte cose e potere su nessuna. (Erodoto)

Quella dei sogni è una balla colossale. Lo sapevo. L’ho sempre saputo. Perché poi arriva il dolore e niente ha più senso. Perché tu costruisci, costruisci, costruisci e poi all’improvviso qualcuno o qualcosa spazza via tutto. Allora a che serve? (Alessandro D’Avenia)

La felicità che si perde là fuori e non torna. Il dolore che conosce sempre la strada di casa. (Fabrizio Caramagna)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Noi dobbiamo abbracciare il dolore e bruciarlo come combustibile per il nostro viaggio. (Kenji Miyazawa)

La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo che è destinato a deperire e a disfarsi; dal mondo esterno che contro noi può infierire con strapotenti spietate forze distruttive; e infine dalle nostre relazioni con altri uomini. La sofferenza che ha origine nell’ultima fonte viene da noi avvertita come più dolorosa di ogni altra. (Sigmund Freud)

Ci sono navi dirette verso molti porti, ma nessuna verso dove la vita non è dolore. (Fernando Pessoa)

Non so che cosa unisca le parti dell’atomo, ma a legare gli esseri umani sembra sia il dolore. (Andrew Sean Greer)

Un dolore ti insegna a viaggiare a marcia indietro. Da grande a piccolo. Da ricco a povero. Dal superfluo all’essenziale. (Fabrizio Caramagna)

Sofferenza della vita: le poesie

Senza dolore non c’è crescita, senza sacrificio non c’è consapevolezza. Provare una forte sofferenza interiore ci cambia per sempre, muta i nostri pensieri, il nostro carattere. Lascia delle ferite nel cuore che a fatica si rimarginano, e – per farlo – hanno bisogno di molto tempo. Dopo un dolore forte che arriva dritto fino all’anima, bisogna imparare ad avere cura di se stessi, ad amarsi, a mettersi al primo posto. Bisogna scegliere e capire quali sono le persone che vale la pena portare nel proprio cuore, saper decidere chi merita davvero di essere un compagno o una compagna di vita e chi no – così come nell’amore, anche nella famiglia e nell’amicizia, e in ogni altro tipo di rapporto. Oltre alle citazioni e agli aforismi visti sinora, DiLei ha selezionato alcune brevi poesie sulla sofferenza interiore:

A un cuore in pezzi

Nessuno s’avvicini

Senza l’alto privilegio

Di avere sofferto altrettanto.

(Emily Dickinson)

Nessuno s’avvicini Senza l’alto privilegio Di avere sofferto altrettanto. (Emily Dickinson) Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia riarsa,

era il cavallo stramazzato.

(Eugenio Montale)

era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. (Eugenio Montale) Una parola

Ci libera di tutto il peso e il dolore della vita:

Quella parola è amore.

(Sofocle)

Ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: Quella parola è amore. (Sofocle) Il dolore non è altro

che la sorpresa di non conoscerci.

(Alda Merini)

che la sorpresa di non conoscerci. (Alda Merini) Occorre un amore grande

per viverti accanto, amor mio.

(Alda Merini)

Dolore per una perdita: brevi citazioni famose

Perdere una persona cara, a cui si vuole realmente bene, è un dolore troppo forte ed è difficile trovare la forza di sopportarlo. Non importa l’età o il motivo che ne causa la scomparsa – se improvvisa o attesa – la perdita di un amico, un parente, un compagno è qualcosa che difficilmente si supera. Un momento che prima o poi tutti debbono affrontare e uno di quelli che più di tutti causa una sofferenza interiore tanto grande e viscerale da provocare un dolore che a parole non si può nemmeno spiegare. Vediamo alcune frasi toccanti, le più brevi citazioni famose per esprimere questo sentimento e cercare di annientarlo: