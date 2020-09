Barbara D’Urso scopre le gambe a 63 anni: la foto su Instagram è splendida

editato in: da

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

Barbara D’Urso condivide su Instagram una foto in cui indossa solo una camicia bianca e spegne ogni polemica nata per quel topless di tanti anni fa, andato in onda a sua insaputa durante la trasmissione Techetechetè.

Dopo gli scatti in bikini perfetto, Barbarella ha deciso di incantare ancora i suoi fan con un selfie a dir poco conturbante. La presentatrice su Instagram è ritratta in punta di piedi, mentre sorride felice, sfoggiando unicamente una camicia bianca. A 63 anni la D’Urso ha un fisico invidiabile e delle gambe toniche, senza un filo di cellulite. Lei scrive semplicemente: “Camicia” e fa l’occhiolino, sapendo che questa foto è uno schianto.

Infatti, i suoi fan vanno letteralmente in visibilio e si precipitano a farle i complimenti su Instagram: “Se arrivo così a 60 anni metto la firma!”. “Fai invidia a tante trentenni Barbara 😍”, “Fisico mozzafiato!”. Anche Giovanni Ciacci arde di fronte a tale bellezza e commenta con tante fiammelle: “🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”. Come sempre non mancano gli haters che però vengono subito messi a tacere: “Ora arriveranno gli haters HAI 60 E FAI QUESTE FOTO e bla bla bla ma io la trovo bellissima 😍”.

Il segreto della sua forma fisica? Lezioni di danza e una dieta ricca di centrifugati. In attesa di rivederla in tv con le sue trasmissioni, da Live-Non è la D’Urso a Pomeriggio Cinque, la D’Urso fa sempre discutere di sé. Anche quando viene chiamata in causa suo malgrado. Come è accaduto con quel vecchio filmato andato in onda lo scorso 30 agosto durante la puntata di Techetechetè dedicata agli esordi.

A tal proposito intervistata da una giornalista della Stampa, la conduttrice ha dichiarato: “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“. E ha concluso: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.

La puntata in questione ha fatto il record di ascolti e le immagini amarcord di Barbarella sono diventate virali sui social. Sta di fatto che per lei il tempo non sembra essere passato, sempre bellissima ieri e oggi.