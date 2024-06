Barbara D’Urso riparte dalla tv locale: “Parliamo con lei per il futuro”

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Novità all’orizzonte per Barbara D’Urso. Dopo la rottura con Mediaset e le indiscrezioni mai concretizzate di un passaggio in Rai e a Nove, la conduttrice e attrice napoletana è ora in trattative con una rete locale. Dopo essere stata per anni la regina indiscussa di Canale 5, con quattro programmi all’attivo, la 67enne sarebbe pronta a sbarcare su Telesud, emittente siciliana.

Barbara D’Urso conduttrice per il Trapani Calcio e non solo

Il prossimo 13 giugno Barbara D’Urso sarà il volto di un evento relativo alla promozione del Trapani Calcio in Serie C. Condurrà la serata insieme a Francesco Facchinetti mentre l’ospite musicale sarà Elettra Lamborghini. I festeggiamenti andranno in onda su Telesud e potrebbe non essere una collaborazione isolata.

Valerio Antonini, patron del Trapani calcio e di TeleSud, ha annunciato di avere intavolato una trattativa che potrebbe riportare Barbarella in tv dopo un anno d’assenza. “A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione“, ha dichiarato Antonini nel corso di un’intervista rilasciata nel suo canale televisivo, rivelando quindi l’interesse nei confronti della D’Urso.

Dal canto suo Barbarella non ha ancora replicato a tali dichiarazioni ma non ha mai nascosto la voglia di tornare a lavorare e Telesud rappresenta sicuramente un progetto insolito ma decisivo per mettersi in gioco, per dimostrare che si può sempre ripartire, a qualsiasi età.

Solo qualche settimana fa, intervenuto al Festival della Tv, Lucio Presta, agente di Barbara D’Urso, ha risposto così alla domanda relativa al ritorno in tv della sua assistita: “Quando tornerà a condurre in video? Questa a dire il vero è una storia un po’ complicata. Però posso dirvi di essere certo che tra poco tempo sarà nuovamente il tempo di Barbara D’Urso“.

Barbara D’Urso lontana dalla tv e il lavoro su TikTok

Anche se lontana dalla tv, Barbara D’Urso ha scelto di restare vicina al suo pubblico tramite i social network. È sempre molto attiva su Instagram e ha aperto un profilo TikTok, dove ha raggiunto quasi 550mila follower in poche ore e decine di migliaia di like. Nei suoi video Barbarella racconta prettamente la sua quotidianità: molti filmati sono in compagnia della sua migliore amica e assistente Angelica.

In altri la D’Urso balla: passano gli anni ma la danza classica resta la sua passione più grande. In futuro le piacerebbe molto imparare a ballare il tango, come confidato ai suoi fan. Ma Barbara è tra le tante cose pure una nonna molto attiva per la nipotina, la piccola Matilde nata nel 2023. È la figlia di Giammauro, il primogenito della D’Urso e dell’ex compagno Mauro Berardi.

“Vi giuro, sono persa! Essere nonni è pazzesco”, ha raccontato Barbara D’Urso nell’intervista a Domenica In. “Sono pazza di mia nipote Matilde, adesso che finisco vado subito da lei. Poi sono stata fortunatissima perché mia nuora è stupenda“, ha spiegato a Mara Venier riferendosi a Giulia, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche Giammauro è lontano dal mondo della madre: è uno stimato dottore.