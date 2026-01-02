Memo Remigi: “Con Barbara D’Urso amore vero ma mia moglie mi cacciò di casa”

A Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo Memo Remigi è tornato a parlare della sua storia d'amore con Barbara D'Urso, con la quale oggi non ha più alcun rapporto

IPA Memo Remigi e Barbara D'Urso

Memo Remigi è tornato a parlare di Barbara D’Urso. Una storia d’amore risalente alla seconda metà degli anni Settanta ma importante e che ha inevitabilmente lasciato un segno nel noto cantautore e personaggio televisivo. Una storia d’amore che all’uomo è costato – almeno stando al suo racconto – anche un momento di allontanamento dalla moglie Lucia, con la quale ha vissuto un rapporto tanto intenso quanto travagliato.

Memo Remigi a Ciao Maschio ricorda Barbara D’Urso

Ospite di Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda su Rai 1 il 3 gennaio, Memo Remigi ha ripercorso la sua vita sentimentale, menzionando inevitabilmente anche Barbara D’Urso, che ha lasciato un segno alquanto profondo.

Un amore nato più di quarant’anni fa, quando lei aveva appena diciannove anni ed era arrivata a Milano da Napoli, piena di sogni e determinazione. “È stato un grande amore. Vero, bello, pulito”, lo ha definito Remigi. Lui aveva vent’anni più di lei, ma, ha precisato il cantante, “non li dimostravo”.

La loro relazione è durata quattro anni, vissuta con rispetto e intensità, in una Milano che stava diventando il centro delle ambizioni di entrambi. Un amore importante, ma non senza conseguenze. “In quel periodo mia moglie mi ha buttato fuori di casa”, ha ricordato Remigi con grande franchezza.

La storia tra Memo Remigi e sua moglie, la giornalista Lucia Russo, è stata lunga e complessa. Iniziata negli anni ’60, segnata da matrimoni, separazioni, e riconciliazioni, fino alla morte della donna nel 2021, dopo una vita insieme durata oltre 50 anni e con un figlio, Stefano.

Nonostante le infedeltà di Remigi, che ha sempre ammesso i suoi errori, Lucia gli ha continuamente concesso seconde possibilità, mantenendo un legame profondo, seppur tormentato.

“Una vita complessa”, l’ha definita lui stesso nel salotto di Nunzia De Girolamo, ricordando con affetto e lucidità il legame con Lucia. “Quando le chiedevano come andasse il matrimonio, lei rispondeva sempre: “Fra alte e basse”, ha raccontato.

Quando Barbara D’Urso si arrabbiò con Memo Remigi

Difficilmente queste confidenze televisive piaceranno a Barbara D’Urso. Non è infatti la prima volta che Memo Remigi ricorda pubblicamente quella vecchia liaison e la presentatrice napoletana non ha mai gradito.

Nel 2021 Barbara D’Urso attaccò pubblicamente Memo Remigi durante una diretta del suo Pomeriggio 5. All’epoca la moglie di Memo era morta da un mese e Remigi raccontò proprio di quando la donna lo cacciò di casa dopo aver appreso della sua relazione con Carmelita.

“C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”, aveva detto Barbarella in tv, più furiosa che mai.

“Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. – aveva ribadito – Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”.

“La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”.

La presentatrice aveva commentato con grande durezza: “Io allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me. Potrei fare mille precisazioni ma è questo quello a cui tengo moltissimo: mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia. Punto”.

Dopo la fine della loro relazione Barbara D’Urso e Memo Remigi non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

