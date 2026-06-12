Achille Lauro e Laila Hasanovic insieme: il sì della fidanzata di Sinner al cantante

Laila Hasanovic avrebbe detto "sì" ad Achille Lauro: la fidanzata di Sinner sarà all'evento del cantante a Milano.

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IPA Achille Lauro e Laila Hasanovic

Achille Lauro ce l’ha fatta, il cantante romano è riuscito a convincere Laila Hasanovic. La modella e fidanzata di Jannik Sinner ha ceduto alle richieste dell’artista, pronunciando un “sì” che sembrava impossibile.

Achille Lauro e la chiamata a Laila Hasanovic

Reduce dall’enorme successo del suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro ha raggiunto un nuovo traguardo. L’artista romano infatti ha convinto Laila Hasanovic a prendere parte all’evento speciale che si svolgerà il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. Un appuntamento capace di mescolare spettacolo, moda e musica, con la direzione artistica di Achille Lauro.

Secondo alcune indiscrezioni, l’artista avrebbe chiamato direttamente Laila Hasanovic, convincendola a partecipare all’evento. L’appuntamento d’altronde è piuttosto importante per Lauro che si prepara al debutto come direttore creativo di Dondup proprio nello stadio milanese. Lauro avrebbe pensato ad un evento capace di unire vari linguaggi, unendo intrattenimento, creatività e moda. La modella danese potrebbe sfilare, ma non solo, presentando la prima capsule collection di Lauro firmata per il noto brand.

Un piccolo successo per il cantante romano che è riuscito in una grande impresa. La fidanzata di Jannik Sinner infatti è sempre stata molto riservata e raramente ha preso parte a party o manifestazioni in Italia, sfilando soprattutto all’estero. Le uniche apparizioni, particolarmente discrete, sono quelle avvenute sugli spalti durante le partite del tennista e fidanzato.

L’amore di Laila Hasanovic e Jannik Sinner

In tanti si chiedono se questa volta i ruoli si invertiranno e sarà Jannik Sinner a comparire allo stadio San Siro per applaudire la bellissima fidanzata. In realtà è improbabile che il tennista partecipi all’evento voluto da Achille Lauro. In questi giorni infatti è impegnatissimo nella preparazione della stagione sportiva, in vista di Wimbledon. Dopo il malessere ai Roland Garros infatti Jannik si è sottoposto ad una serie di controlli e ora la sua priorità sarebbe il recupero fisico.

Nel frattempo lo sportivo e Laila restano una delle coppie più belle e chiacchierate nel mondo dello sport. Riservati e decisi a restare lontano dai riflettori, hanno sempre protetto il loro amore e rilasciato pochissime dichiarazioni al riguardo. In particolare la modella e influencer danese non ha mai voluto parlare del rapporto con Jannik, decisa a difenderlo da ingerenze esterne, e forse proprio per questo c’è grande curiosità intorno alla sua figura.

Qualche tempo fa a svelare un dettaglio su Laila era stata Elena Santarelli che aveva avuto modo di conoscere la modella durante un match di Jannik Sinner.

“Credo sia la ragazza giusta per un grande campione – aveva spiegato la showgirl, regalando un ritratto autentico e privato di Laila -. Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa: è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo. Lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita! A me ha dato una bellissima impressione”.

Nel frattempo la storia d’amore fra Jannik e Laila procede a gonfie vele. Legati da oltre un anno i due sono innamoratissimi e solo qualche giorno fa erano stati avvistati al lussuoso Hotel Parigi intenti a gustarsi una romantica cena.