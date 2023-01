Gerry Scotti nonno bis, il figlio Edoardo papà per la seconda volta

Fonte: IPA Gerry Scotti e suo figlio Edoardo

Grandissima gioia per Gerry Scotti, che ha appena annunciato di essere diventato nonno. Il celebre conduttore pavese ha infatti rivelato che suo figlio Edoardo e sua moglie sono diventati genitori del piccolo Pietro, a due anni dalla nascita della loro primogenita Virginia. Ancora nessuna foto del bambino, data la riservatezza della coppia, ma solo la felicità del nonno che non ha potuto fare a meno di dare la notizia.

Gerry Scotti, l’annuncio più bello su Instagram

La scenografia dello Show dei Record e una voce fuori campo con quale viene annunciato l’arrivo di Pietro, il secondo nipote di Gerry Scotti: “Mentre stiamo registrando le prove dello show dei record esattamente alle 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro”. Una soddisfazione che non ha saputo trattenere, nonostante la nota riservatezza di suo figlio e di sua moglie, che raramente si fanno vedere sui social a mostrare parti della loro vita quotidiana.

La nascita di Virginia era stata trattata nello stesso modo: nessuna foto della piccola, neanche nei mesi successivi al suo arrivo, se non qualche raro scatto insieme al nonno che si è detto orgogliosissimo di ricoprire questo nuovo ruolo: “È una meraviglia, adesso ha i dentini, quindi non solo graffia, ma morde anche e io sono una delle sue vittime preferite. Avendo un anno si tira su, prova a camminare, bisogna starle dietro. Sta imparando a muovere i primi passi. Lo auguro a tutti, cercate di diventare nonni”.

Chi è Ginevra Piola, la moglie di Edoardo Scotti

La nuora di Gerry Scotti è laureata in Lettere e Filosofia ed è una giornalista. Dal 2013 è legata a Edoardo Scotti, che ha poi sposato. Nel 2020, sono diventati genitori della piccola Virginia, nome che hanno scelto in onore di suo nonno, e che difficilmente mostrano sui social a differenza del conduttore, che non disdegna qualche scatto insieme a lei.

Riservatissima, proprio come suo marito, tende a tenere riservata la sua vita privata, tanto da non dare nemmeno l’annuncio delle nozze o dell’arrivo di Virginia, che era stato invece svelato a Verissimo proprio da Gerry Scotti: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò nonno. Sarà una femminuccia”.

Edoardo è invece nato dal matrimonio tra il conduttore di Mediaset e Patrizia Grosso, che ha sposato nel 1991 e dal quale ha divorziato nel 2009. Da anni è invece impegnato con Gabriella Perino, che a sua volta ha due figli per i quali Gerry è un grande punto di riferimento. In un’intervista a Corriere, aveva inoltre dichiarato: “Quando avevo quarant’anni, in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo”.

Su Gabriella, invece, ha rivelato: “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”.