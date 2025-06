Gerry Scotti di nuovo nonno: il figlio Edoardo ancora papà dopo Virginia e Pietro

IPA Gerry Scotti e il figlio Edoardo

Una notizia che ha il sapore di una domenica in famiglia. Gerry Scotti, volto amato della televisione italiana, si prepara a rivivere per la terza volta una delle emozioni più intense della vita: quella di diventare nonno. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra sono infatti in attesa del loro terzo figlio, dopo i piccoli Virginia e Pietro. Una famiglia che cresce, tra sorrisi, affetto e un’eredità di valori che si tramanda da generazioni. Ma non si tratta solo di un lieto evento privato, ma di una nuova vita che si aggiunge a una storia familiare che molti italiani sentono un po’ anche loro. Il conduttore Mediaset è da anni un punto di riferimento della Rete e del pubblico che lo segue con grande calore. E ora, ancora una volta, la sua vita si arricchisce di un nuovo e bellissimo inizio.

Gerry Scotti nonno per la terza volta

La notizia della terza gravidanza di Ginevra Piola arriva a poco più di un anno dalla nascita del piccolo Pietro, fratellino di Virginia (che porta il nome del nonno), venuta al mondo nel 2020. Edoardo Scotti, nato nel 1992 dal matrimonio tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso, è sposato con Ginevra dal 2019. Una storia d’amore solida, fatta di discrezione, complicità e, ora, di una nuova attesa che hanno annunciato su Instagram attraverso una bellissima foto di famiglia.

Per Gerry Scotti, diventare nonno non è mai stato solo un ruolo da calendario familiare, ma una dimensione affettiva profonda. Lo ha raccontato più volte, con sincerità, anche nei salotti televisivi. Dopo la nascita di Pietro, a Verissimo aveva confidato: “Io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico… abbiamo sentito il peso di questa unicità. Invece ora, lui ha regalato a Virginia un fratellino. E io sono felicissimo”.

Il legame di Gerry Scotti con i nipotini

68 anni e una carriera che ha attraversato generazioni, Gerry Scotti non può che essere orgoglioso di quello che ha seminato e della famiglia che oggi è al suo fianco. “Spero nel terzo o magari in due gemellini. Se lo vorranno, io sono felice”, aveva detto sorridendo in una delle sue ultime interviste. E quel desiderio, oggi, è diventato realtà.

Il terzo nipotino è in arrivo e con lui, un altro capitolo da scrivere e che probabilmente non si sarebbe aspettato così preso. Un nuovo nome da pronunciare con affetto, altre manine da stringere e tante storie da raccontare sotto le coperte. La piccola Virginia, poi, era arrivata in un momento molto particolare per la sua vita. In piena pandemia, era infatti stato ricoverato in terapia intensiva per complicazioni dovute al Covid-19 e della quale parla sempre con grande apprensione, benché ormai appartenga al passato.

Un lieto evento che l’aveva riportato alla vita con gioia, regalandogli dei giorni leggeri seguiti alla grande preoccupazione per la sua salute. L’abbiamo visto spesso in giro con la carrozzina rosa, felice e finalmente conscio di aver fatto un buon lavoro con suo figlio Edoardo, anche se ormai l’attenzione è tutta per loro, per quei piccoli di casa che lo fanno sentire vivo.