Gerry Scotti nonno per la terza volta. Poi parla di Stefano De Martino: “Non succedeva da 30 anni”

Da ormai mesi non si parla d’altro che del successo de La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti sta vivendo davvero un periodo d’oro, pieno di successi. Dopo il boom di Affari Tuoi dello scorso anno, non si è ripetuto il “miracolo”: Stefano De Martino è sempre un passo indietro a Zio Gerry. Nessun flop, perché è chiaro il risultato: milioni di persone, ogni sera, accendono la tv e scelgono tra Rai1 e Canale5. E forse è proprio per questo che Scotti ha voluto rendere onore al suo giovanissimo avversario durante il Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni.

Gerry Scotti ha tagliato il nastro della prima edizione del Festival dello Spettacolo, e proprio qui ha ricevuto il suo tredicesimo Telegatto, l'ultimo di una lunga serie. Ed è un momento speciale per lui: oltre alla gloria e agli onori del caso, è diventato nonno per la terza volta nelle ultime ore. La nascita di Olivia è stata raccontata dallo stesso Gerry: "È un giorno speciale, uno di quelli che non si dimenticano: ricevere un premio che rappresenta l’affetto del pubblico e sapere che in famiglia è appena arrivata una nuova vita. Non potevo chiedere di più".

Oltre all'affetto e all'amore della famiglia - il suo consigliere speciale è infatti il figlio Edoardo - Gerry ha parlato di questo momento di gloria che lo vede come grande protagonista della televisione e dell'access prime time, fascia ambitissima. "La Ruota della Fortuna è una meravigliosa avventura che vivo giorno dopo giorno con grande gioia. Pensavo che la mia avventura col programma fosse finita con quelle quaranta puntate dedicate a Mike, invece no".

Ma non ci sono solo parole per il suo successo: perché c'è un avversario che è pronto ad accendere la sfida ogni sera, senza tirarsi indietro, con il sorriso e la battuta sempre pronta. "Voglio rendere onore al mio giovanissimo avversario. Con i nostri due programmi facciamo qualcosa che non succedeva da 30 anni! Sommando i miei e i suoi più di 11 milioni di persone decide ogni sera che questa televisione leggera, che questa tv fatta per la famiglia, nazional-popolare è la nuova prima serata".

Il periodo d'oro: è anche diventato nonno per la terza volta

Dopo Virginia e Pietro, arriva in famiglia anche Olivia: è la terza nipotina di Gerry Scotti, nata proprio nelle ultime ore. "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo", aveva detto a Verissimo dopo l'arrivo di Pietro. E ora con Oliva ha il cuore gonfio di gioia. Anche perché aveva proprio la speranza di un nuovo arrivo. "Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice". Il "Senatore della TV", così come lo aveva chiamato Stefano, non potrebbe essere più felice: sfida vinta con La Ruota e terza nipotina.