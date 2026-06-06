Gerry Scotti e Stefano De Martino, nessuno ha accettato la loro proposta. E Samira Lui fa un gesto inaspettato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA/Mediaset Stefano De Martino, Gerry Scotti, Samira Lui

Una proposta condivisa da due dei volti più forti della televisione italiana ma rimasta senza risposta. Gerry Scotti e Stefano De Martino, protagonisti assoluti dell’access prime time rispettivamente su Canale 5 e Rai 1, hanno trovato un punto d’incontro su una questione che riguarda il futuro della televisione generalista. Eppure, almeno per il momento, nessuno sembra aver raccolto il loro invito. Nel frattempo Samira Lui ha sorpreso tutti con un gesto decisamente inatteso.

La proposta di Gerry Scotti e Stefano De Martino cade nel vuoto

Intervenuto prima al Festival della Tv di Dogliani e poi a Tv Talk, Gerry Scotti è tornato a parlare di un tema che considera centrale: l’orario di chiusura dei programmi dell’access prime time.

Il conduttore ha spiegato di condividere da tempo con Stefano De Martino l’idea di concludere le rispettive trasmissioni intorno alle 21.30, restituendo una maggiore chiarezza alla programmazione televisiva. Una proposta che, secondo Scotti, sarebbe anche rispettosa del pubblico e di chi lavora dietro le quinte.

“Era un’idea che condividiamo da sempre io e Stefano”, ha raccontato il volto di Mediaset, sottolineando però come la questione non abbia trovato finora interlocutori pronti a trasformarla in realtà. “Non ho sentito nessuno in merito, solo De Martino”, ha ammesso nel salotto di Mia Ceran.

Lo stesso Scotti ha poi evidenziato come la questione coinvolga direttamente le strategie delle emittenti. Da una parte la Rai, sostenuta dal canone, dall’altra Mediaset, che basa gran parte dei propri ricavi sulla raccolta pubblicitaria. Una situazione che rende più complesso trovare una soluzione condivisa.

Se da anni il pubblico è abituato a leggere gli ascolti televisivi come una sfida continua tra Rai e Mediaset, Scotti ha voluto smontare qualsiasi ipotesi di rivalità personale con l’ex marito di Belen Rodriguez.

Anzi, il conduttore de La Ruota della Fortuna ha speso parole di grande stima nei confronti del collega. “In questo momento io ho un solo vero competitor: Stefano De Martino”, ha dichiarato, spiegando però che la competizione riguarda esclusivamente i risultati televisivi.

Secondo Scotti, il fenomeno che si sta verificando nell’access prime time è addirittura eccezionale. Il fatto che due programmi concorrenti riescano contemporaneamente a ottenere ascolti molto elevati rappresenterebbe un evento raro nella storia della televisione italiana.

“Se uno fa il 25 per cento oggi è già un fenomeno. Ma se lo fanno in due contemporaneamente, siamo nel sovrannaturale”, ha osservato il conduttore, definendo questo scenario qualcosa che non si vedeva da decenni.

Samira Lui e quel ringraziamento in tv che ha commosso tutti

Nella stessa puntata di Tv Talk è arrivato anche uno dei momenti più toccanti della stagione televisiva. Samira Lui, premiata come personaggio rivelazione dell’anno dopo il successo ottenuto a La Ruota della Fortuna, ha scelto di dedicare il riconoscimento all’amore e alle persone che le hanno dato la vita.

Dopo aver ringraziato la madre, sempre presente nel suo percorso, la showgirl ha rivolto un pensiero anche al padre. Un gesto tutt’altro che scontato, considerando la loro storia.

Samira è infatti cresciuta senza una figura paterna. L’uomo lasciò la madre prima della sua nascita e non ha mai fatto parte della sua vita. Nonostante ciò, l’italo-senegalese ha scelto di ricordarlo pubblicamente con parole di gratitudine.

“Anche se la vita non mi ha dato occasione di condividere con lui il cammino, devo ringraziare anche lui se sono qui. Mi ha dato la vita“, ha detto. Una frase semplice ma carica di significato, che ha colpito il pubblico e chiuso simbolicamente una stagione per lei ricca di soddisfazioni professionali e personali.