La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti si scatenano: il saluto a Celentano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Gerry Scotti torna lunedì 20 luglio al timone de La Ruota della Fortuna per una nuova avvincente puntata. Ad affiancarlo, come sempre, Samira Lui, diventata, grazie alla complicità fra i due, una vera e propria co-conduttrice.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti salutano Celentano

Anche in questa puntata de La Ruota della Fortuna non sono mancate frecciatine e battute fra Samira Lui e Gerry Scotti con un appuntamento più slim in vista di Temptation Island. Ad aprire la puntata, come sempre, la band dello show, che è stata ribattezzata dal presentatore come i Fortuna Five.

Allegria e ritmo caratterizzano da sempre i primi minuti della trasmissione con un Gerry Scotti appassionato di musica e pronto a raccontare il mood de La Ruota della Fortuna in questa versione estiva.

Se Gerry Scotti ha perso da qualche giorno il suo rivale più difficile da battere, ossia Affari Tuoi con Stefano De Martino, si prepara ad affrontare un nuovo avversario. Si tratta di Marco Liorni, al timone de L’Eredità Estate, ossia la versione estiva e in access prime del quiz L’Eredità. Un esperimento che, se dovesse rivelarsi vincente, potrebbe dare del filo da torcere a Scotti.

Fra i momenti più divertenti della puntata c’è stata l’imitazione di Gerry Scotti di Adriano Celentano. Tutto è nato da un tabellone ispirato da una canzone di Toto Cutugno intitolata Mi piacerebbe… (andare al mare… al lunedì…).

Quando il concorrente Giovanni ha dato la risposta esatta la band ha iniziato a suonare il brano per la gioia di Gerry Scotti che si è scatenato, lanciandosi in una imitazione di Celentano. “Toto pensava a lui quando l’ha scritta”, ha scherzato il presentatore, imitando la voce dell’artista e la sua espressione mitica.

“Adriano quando è a casa ci guarda! Salutiamolo!”, ha detto poi Gerry. “Ciao Adriano!”, è stata la risposta di Samira Lui.

Raffaella è ancora la campionessa de La Ruota della Fortuna

E il gioco? La campionessa Raffaella ha provato a difendere il suo titolo scontrandosi con Giovanni e Massimo i due sfidanti. Dopo una sfida appassionante e tesissima, a tornare a La Ruota delle Meraviglie è stata proprio Raffaella con 15.500 euro di montepremi.

“Una gara sofferta”, ha commentato Gerry. “Sì, erano fortissimi”, è stata la conferma della concorrente, emozionata per aver raggiunto un risultato così importante.

A La Ruota delle Meraviglie, Raffaella è riuscita ad accendere ben due buste (la numero 1 e la numero 3), sbagliando invece la seconda risposta.

“Questa sera nuova puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia”, ha annunciato il presentatore, lanciando l’arrivo del programma di Maria De Filippi.

Raffaella ha scelto di aprire prima la busta numero 3 che conteneva 15mila euro. La concorrente ha scelto di accettare la cifra, ma poco dopo ha scoperto che dentro l’altra busta c’erano le biciclette messe in palio e vinte in ogni caso. Una grande soddisfazione per Raffaella che si è portata a casa 30.500 euro, vincendo in due giorni 63mila euro.