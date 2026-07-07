Affari Tuoi, la folle fuga di Stefano De Martino e l’imbarazzo di Herbert Ballerina

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IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

A guardare Affari Tuoi non ci si annoia mai. Il gioco è sempre quello, il format è rimasto praticamente invariato da decenni, eppure ogni puntata è diversa dalla precedente. Il merito, non lo si può negare, è del conduttore e della sua fidata spalla. Mai come questa sera Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno intrattenuto il pubblico in studio e gli spettatori a casa, scatenandosi in una folle fuga e in una birichina gara a gavettoni.

Stefano De Martino fugge tra il pubblico

È ormai tradizione che tra i pacchi di Affari Tuoi si nasconda anche una delle strampalate invenzioni di Herbert Ballerina. Questa sera il comico ha presentato il brodo primordiale, un brodo pensato per piacere anche ai bambini più capricciosi. Il concorrente di questa sera ci arriva – simpatica coincidenza – dopo aver indossato un cappello da chef. E appena il brodo primordiale esce dal suo pacco parte quella che si trasforma ben presto in una scatenata gara a gavettoni. Il bersaglio di Herbert, naturalmente, non può che essere il conduttore.

Ma Stefano De Martino, ex ballerino e appassionato di fitness, si dimostra decisamente in forma e, con un balzo felino, schiva agilmente i colpi dell’amico. Subito dopo, si lancia in una corsa a perdifiato, percorrendo l’intero studio a grandi balzi, fino a finire tra gli spalti in mezzo a un pubblico ormai in delirio. Mentre Herbert, tapino, finisce a essere l’unica vittima dei suoi stessi attacchi. Zuppo di brodo primordiale, è costretto a trascorrere il resto della puntata con gli abiti grondanti e la bruciatura addosso di una cocente sconfitta.

Il siparietto è diventato ben presto virale sui social, guadagnandosi l’approvazione persino degli spettatori più cinici. “Io li amo vostro onore” ammette un’entusiasta utente su X, “un manicomio del genere non te lo puoi inventare” risponde un altro.

Ad Affari Tuoi è il turno di “punto e basta!”

I momenti di leggerezza non mancano, ma non bisogna dimenticare che Affari Tuoi è un gioco e in ballo ci sono cifre anche importanti. Protagonista della serata di martedì 7 luglio è uno dei concorrenti più popolari di quest’edizione: Roberto dal Veneto, arrivato nella trasmissione lo scorso 19 maggio e fattosi notare fin da subito. Quando la prima sera si presentò, il ristoratore di Burano concluse il proprio discorso urlando: “Punto e basta!”. L’inaspettata frase si è trasformata in un vero tormentone, che questa sera è stata ripetuta da tutti i concorrenti, immancabile prima dell’apertura di ogni pacco.

Roberto il suo slogan se lo è scritto persino sulla maglietta, e con la stessa t-shirt è arrivato in studio il fratello Emiliano, che lo ha accompagnato in questa avventura contro la sfortuna. Roberto è un gran simpaticone, ma non è molto fortunato. La sua partita non è iniziata nel migliore dei modi, fino al momento peggiore. Dopo aver accettato il cambio, il concorrente Veneto scopre di aver rinunciato ai 100.000 euro che la sorte gli aveva assegnato nel primo pacco pescato, quello numero 7.

Il rimpianto resta, ma si piange da un occhio solo, perché infine Roberto – dopo un secondo cambio – torna a casa con la dignitosissima cifra di 20.000 euro.