“Oggi è un altro giorno”, Gabriele Guidi distrutto dal ricordo della mamma Catherine Spaak

Fonte: IPA Catherine Spaak, l’ultima toccante intervista a Verissimo: “Ho vissuto tante vite”

Non è solito rilasciare interviste Gabriele Guidi, specie sulla sua vita privata. Figura di rilievo nel mondo dello spettacolo, il regista e produttore preferisce stare dietro la telecamera, lasciando che siano gli attori a parlare per lui. Oggi, però, Guidi si è lasciato andare, svelando il suo lato più umano.

Ospite a Oggi è un altro giorno, Gabriele Guidi ha ripercorso la propria infanzia, ricordando la mamma da poco scomparsa, la famosa attrice Catherine Spaak, e gli anni trascorsi assieme al papà Johnny Dorelli, prima del divorzio dei divi, quando erano ancora una famiglia, unita seppur fuori dal comune.

“Una mamma straniera”: Catherine Spaak nei ricordi del figlio

Nell’odierna puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è riuscita, con tatto e divertita leggerezza, a far sbottonare il serioso Gabriele Guidi, figlio d’arte nato dall’iconica unione tra Catherine Spaak e Johnny Dorelli, cresciuto all’ombra dei riflettori ma ben poco propenso a finirvici di fronte. Così, un anno dopo la morte della madre, il regista ha ripercorso gli anni trascorsi al suo fianco.

“Essere il figlio della Spaak e di Dorelli? Facilissimo!” ha risposto Guidi con ironia che, tuttavia, ha ammesso che, al di fuori dell’ambito lavorativo, “essere il figlio di due genitori così famosi è stato un grande privilegio”. Più ardua si è fatta la strada quando ha deciso di entrare anche lui nel mondo del cinema, “reggere il confronto è difficile”.

Eppure, assieme alla madre Gabriele Guidi ci ha anche lavorato, in uno spettacolo teatrale che la vedeva protagonista: “I litigi sono stati numerosi, ma alla fine mia madre faceva quel che le chiedevo. Era una grande professionista e rispettava il ruolo del regista”. Ed è stata proprio la devozione alla recitazione che ha portato Catherine Spaak a passare molto tempo lontana dal figlio.

“Da bambino per me era normale trascorrere molto tempo lontano dai miei genitori. Papà lo vedevo una volta alla settimana, mamma passava molto tempo all’estero sul set. Sapevo che era per motivi di lavoro e non l’ho mai vissuta come una mancanza di affetto”. Non se l’è mai presa Gabriele Guidi, neppure quando la madre sbagliò la sua età in diretta televisiva: “Era in un talk show, disse che avevo da poco compiuto 34 anni, ma non ne avevo neppure 30. A volte era distratta…”

Anzi, “era una mamma straniera. Siamo abituati alle mamme italiane, mamme chiocce che tengono i figli in casa con sé fino ai 30 anni. La mia era una mamma di origini belga, con idee diverse: appena diventato grande si aspettava che andassi fuori a costruirmi la mia vita”. E Gabriele Guidi una vita sua l’ha costruita, raggiungendo il successo nella carriera e trovando il grande amore nella moglie, l’attrice Antonia Liskova.

La lontananza, però, ha raccontato il regista, si è accorciata dopo la malattia della madre, colpita da un ictus nell’estate 2021. Quando le condizioni si sono aggravate, il figlio è corso a starle vicino, ed è circondata dal suo affetto che Catherine Spaak si è spenta, il 17 aprile 2022, dopo una lunga malattia all’età di 77 anni.