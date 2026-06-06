Gabriele e Sara a Temptation Island 2026, la prima coppia fa discutere

Gabriele e Sara sono la prima coppia della nuova edizione di "Temptation Island": il loro video di presentazione è già virale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Filippo Bisciglia

Manca poco meno di un mese al ritorno di Temptation Island, e la nuova edizione dello show dei sentimenti comincia a prendere lentamente forma. Sui social è stata infatti presentata la prima coppia che prenderà parte al programma, e le aspettative sono già alle stelle: Sara e Gabriele, i due fidanzati in questione, dovranno infatti risolvere a favor di telecamera grosse incomprensioni e problemi di fiducia. Con somma gioia dei fan del programma.

Gabriele e Sara, la prima coppia di Temptation Island

A giudicare dal video di presentazione della prima coppia, la nuova edizione di Temptation Island promette scintille. Parliamo di Sara e Gabriele, insieme da 6 anni e mezzo e conviventi da due, che dovranno risolvere durante il percorso sull’isola i loro problemi di comunicazione e fiducia. A scrivere al programma è stato Gabriele: “Sto con Sara da sei anni e mezzo e conviviamo da due. Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat sul suo telefono. Lei nega tutto, ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito”, spiega il ragazzo nel video di presentazione diffuso sui social.

Nonostante la delusione, i suoi sentimenti sembrano comunque essere ancora forti: “In questa storia penso di averle dato tanto, anche attraverso cose che possono sembrare futili, come viaggi e cene in ristoranti stellati”. Ma la versione di Sara è decisamente diversa da quella del suo fidanzato: “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è proprio per questo che io arrivo sempre a lasciarlo”. E in merito alle attenzioni decantate dal fidanzato, la ragazza risponde piccata: “Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali”.

Il successivo scambio di battute tra i due restituisce una situazione ancor più tesa: “Quante volte al giorno ti dico ‘Amore, quanto sei bella’? Dì la verità”. “Me lo dico già da sola” chiude lei. Insomma, il percorso della coppia sull’Isola si annuncia a dir poco tortuoso, e il web è già in fermento. Moltissimi utenti sembrano convinti della volontà della ragazza di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, mentre qualcun altro ironizza sul numero di filmati che Gabriele dovrà visionare nel villaggio. Intanto, spulciando sui social, qualcuno fa notare che i due non si seguono nemmeno: segno inequivocabile di un epilogo o tentativo di depistaggio?

La nuova edizione di Temptation Island

La quindicesima edizione di Temptation Island arriverà sul piccolo schermo giovedi 2 luglio. Lo show, condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, andrà in onda in prima serata su Canale 5 per circa 5/6 puntate, sull’onda del successo dello scorso anno. Le coppie protagoniste saranno presentate nei prossimi giorni, mentre vige ancora il riserbo assoluto sul nome dei tentatori e delle tentatrici che metteranno alla prova le coppie del programma. In molti, ad ogni modo, scommettono sulla presenza di volti già noti, come ex corteggiatori di Uomini e Donne.

A fare da cornice alle vicende sentimentali più chiacchierate d’Italia sarà ancora una volta il Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina (Calabria).