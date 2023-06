“Isola 2023”, malore per Alessandra dei Jalisse: interviene Alvin

Serio malore per Alessandra dei Jalisse a Isola dei Famosi. L’artista ha infatti avuto un attacco d’ansia durante la prova settimanale contro Cristina Scuccia, che le ha impedito di proseguire nella gara. L’intervento di Alvin si è rivelato provvidenziale: l’inviato si è precipitato da lei e l’ha soccorsa, trascinandola fuori dall’acqua dove ad attenderla c’era suo marito Fabio Ricci.

Isola dei Famosi, Alessandra Drusian si sente male

Una prova particolarmente difficile nella quale, contro Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse ha dovuto superare diversi ostacoli. Durante il percorso, al termine del quale erano chiamate a fornire una bandierina a testimonianza del circuito terminato, l’artista di Fiumi di parole ha iniziato a mostrare segni di cedimento ma ha continuato, incoraggiata dal pubblico in studio che l’ha più volte invitata a non mollare.

Le telecamere, però, hanno continuato a riprendere il percorso di Cristina, mentre dall’altra parte stava succedendo qualcosa che il pubblico stava ignorando. Ilary Blasi prova così a chiamare Alvin per avere un quadro completo della situazione, senza però ricevere risposta. Quando l’inquadratura si gira, vediamo Alessandra Drusian in pieno attacco d’ansia sorretta da Alvin e successivamente confortata da suo marito sulla spiaggia.

Dallo studio, poi, interviene la figlia della coppia – Angelica – che ha spiegato quanto sua madre sia ostile all’acqua, elemento che proprio non predilige e che le causerebbe un’ansia molto profonda. Invitato dalla conduttrice, Alvin ha spiegato cosa sia accaduto: “Ha avuto un attacco d’ansia, stiamo cercando di calmarla un pochino, ma lei sta bene, era arrivata in un punto in cui non toccava e si è lasciata prendere. Ora le diamo un goccio d’acqua, ma comunque sta bene”.

Il percorso dei Jalisse a Isola dei Famosi

Sbarcati in Honduras come coppia, i Jalisse si sono trovati di fronte a numerose sfide, lontanissime da quelle alle quali sono abituati. Insieme da oltre 30 anni, hanno condiviso la loro vita privata e professionale ma mai si erano ritrovati a doversi procacciare il cibo, a discutere per una porzione di riso o per un cocco o, ancora, ad affrontare una prova in acqua dalla quale Alessandra Drusian è uscita praticamente distrutta.

C’è chi è pronto a scommettere, come Vladimir Luxuria, che Isola dei Famosi abbia minato il loro rapporto e che potrebbero addirittura divorziare. Niente di più lontano dalla realtà, visti i recenti sviluppi: la coppia è infatti più unita che mai. Si è trattato comunque di una prova molto difficile, per loro, che mai prima del 2023 avevano affrontato un’esperienza del genere. Il reality infatti è capace di mettere a nudo ogni tipo di fragilità, ogni difetto e usa la fame come leva per sconvolgere gli equilibri.

I Jalisse si sono tuffati a capofitto nelle dinamiche del gioco, dalle quali sono usciti spesso ammaccati, ma non hanno mollato e sono riusciti ad arrivare a un passo dalla finalissima. Lei è rimasta in gioco mentre Fabio Ricci, al centro della polemiche della puntata del 5 giugno, ha dovuto lasciare la Palapa. Pamela Camassa è la prima finalista dell’edizione 2023 di Isola dei Famosi, che potrebbe essere l’ultima. Pare, infatti, che Canale5 stia pensando di riproporre La Talpa.