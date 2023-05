“Isola 2023”: “I Jalisse divorzieranno”: l’indiscrezione bomba di Luxuria

È tornata all’Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista e non si sta proprio facendo mancare niente. Vladimir Luxuria sta dimostrando di avere le doti perfette per il suo ruolo, che non a caso è stato confermato per la seconda edizione consecutiva, commentando con la sua intelligenza brillante tutto quello che accade in Honduras. Sentita da Novella 2000, ha rivelato qualche particolare in più sui Jalisse, composti dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, arrivando addirittura a parlare di divorzio.

Isola, la rivelazione di Luxuria sui Jalisse

Dimenticata l’ammonizione a rugbista Andrea Lo Cicero, che aveva dichiarato di non indossare le protezioni perché considerate da fr*cetti, Vladimir Luxuria approfondisce un aspetto del rapporto tra i Jalisse, giunti in coppia sulle spiagge dell’Honduras e nel pieno di una crisi, alimentata dalle difficoltà tipiche del gioco e (forse) lontane da un problema di natura personale.

L’opinionista, che è anche una profonda conoscitrice delle dinamiche del gioco, ha anticipato sorprese sulla coppia vincitrice del Festival di Sanremo 1997 con il brano Fiumi di parole. “Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i “Jalisse”, non ci metterei la mano sul fuoco – ha dichiarato Luxuria – e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia”.

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi, quindi, e frutto delle prime settimane di gioco che per loro sono state tutt’altro che semplici. Entrambi sono infatti molto distanti da molti dei concorrenti presenti sull’Isola, abituati alle discussioni, agli intrighi e alle “nomination”, ma stanno provando a farsi spazio all’interno del gruppo. Le difficoltà sono però oggettive e la volontà di inserirsi tra gli altri naufraghi potrebbe aver guastato il loro rapporto. Almeno, stando alle considerazioni di Vladimir Luxuria.

Una storia d’amore lunga oltre 30 anni

Alessandra Drusian e Fabio Ricci si conoscono nel 1990, attraverso un primo incontro che avviene in una casa discografica. Dal 1992 iniziano a collaborare professionalmente, dando vita solo dopo al duo Jalisse, derivato dal personaggio Jaleesa della serie tv Tutti al college. Nel 1995 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Vivo nella Sezione Giovani, conquistando il terzo posto. Sono all’Ariston anche l’anno successivo, il 1996, con la canzone Liberami.

Il 1997 è invece l’anno del grande successo con Fiumi di Parole, brano che vale la partecipazione a Eurovision Song Contest e il relativo quarto posto. Da quel momento, non sono più riusciti a prendere parte a un’altra edizione del Festival di Sanremo, pur presentando diverse canzoni per avere accesso alla gara.

Quella dei Jalisse è anche una grande storia d’amore, che inizia subito dopo il sodalizio artistico che li unisce ancora oggi. La musica è di certo la grande passione che li tiene insieme ed è grazie a questa che hanno scoperto lati nascosti l’uno dell’altra. Sono sposati dal 1999 e hanno due bellissime figlie, Angelica e Aurora. Di loro però si sa pochissimo, poiché sono molto riservati e non sono soliti postare troppe foto sui social. All’Isola dei Famosi sono arrivati da coppia ma la naturale evoluzione del gioco potrebbe portare a qualcosa di molto diverso. Non resta che attendere le novità.