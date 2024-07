Luxuria insultata per un bikini: “Non sono haters, ma poveri frustrati”

Fonte: IPA Vladimir Luxuria risponde agli haters

“Se non ti piace il freddo non andare in Alaska”, così ha replicato Vladimir Luxuria a chi – come sempre ben celato dietro a un profilo social – ha ben pensato di riempirla di insulti. Il concetto, di fatto, sarebbe molto semplice da applicare: fruire di Instagram come di Facebook o qualsiasi altra piattaforma ci dà la libertà di poter scegliere chi seguire e chi, al contrario, evitare. Insultare qualcuno è, dunque, una scelta consapevole. Luxuria affronta sempre con grande eleganza gli haters, senza cadere nel tranello di botta e risposta che diventerebbero sterili e infiniti.

Vladimir Luxuria insultata per le foto in bikini

C’è chi non riesce proprio a digerire il fatto che chiunque – celebre e non – sia nel pieno diritto di mostrarsi pubblicamente, come meglio crede. E chi, di contro, non è in grado di resistere alla tentazione di utilizzare la tastiera per elargire giudizi non richiesti o, ancora peggio, veri e propri insulti. Alcuni si fermano alla superficie, al corpo, mentre altri vanno ben oltre, provando a scheggiare la professionalità di qualcuno, oppure il suo orientamento sessuale o ancora la sua identità.

Vladimir Luxuria è un personaggio pubblico, nota da anni sia per il suo lavoro in televisione che per l’impegno come attivista e per un periodo anche in politica, e sa perfettamente che esporsi sui social è lasciare una porta aperta ai cosiddetti “haters”, termine che teniamo a ribadire è fin troppo gentile.

Ancora una volta l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi (non è stata riconfermata per la prossima edizione) è stata colpita da un’ondata di immotivato odio social solo per aver pubblicato un paio di scatti in bikini, immortalando così un momento della sua vacanza in Sardegna. La sua risposta? Un’altra foto in bikini.

La risposta di Vladimir Luxuria all’odio social

Poi l’intervento sul Corriere della Sera, a proposito di quanto accaduto: “Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta – ha risposto alla giornalista Elvira Serra -. Quel post lo avevo pubblicato ieri [martedì 23 luglio, ndr] dalla spiaggia di Mari Pintau, che sembra davvero un mare dipinto, come dice il nome in sardo. È stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi arie da sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Fine”.

“Ma io dico: perché mi seguono?”, si è giustamente chiesta la conduttrice. “Io ho imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un’esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Non sono nemmeno haters: sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri”, ha concluso, ribadendo come non voglia “nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici” e sottolineando come manchino delle effettive “campagne di sensibilizzazione all’inclusione e al rispetto” in un periodo storico dove sono sempre più i messaggi sbagliati. Messaggi che mirano a minare la libertà di ognuno, di “vivere liberamente”, com’è giusto che sia per ogni essere umano.