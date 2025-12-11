Kelly Osbourne, la figlia di Ozzy contro l’odio social: “La mia vita è distrutta, cosa vi aspettate”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Kelly Osbourne è sempre stata una figura capace di catturare l’attenzione, fin da piccola: ribelle, autentica, imprevedibile e profondamente umana, la celebre figlia di Ozzy Osbourne è cresciuta sotto i riflettori, imparando presto che la celebrità può essere tanto luminosa quanto spietata. E oggi, dopo un periodo segnato da dolore personale e trasformazioni profonde, Kelly torna a far parlare di sé per un motivo che va ben oltre il gossip: con un messaggio diretto e coraggioso, la giovane ha deciso di rispondere agli haters che criticano il suo corpo, denunciando senza filtri il body-shaming alla quale è sottoposta ormai da tempo.

Kelly Osbourne contro gli haters: la risposta agli attacchi social

Negli ultimi giorni Kelly Osbourne, figlia del mitico Ozzy Osbourne, una delle leggende del rock, ha parlato senza filtri in un video pubblicato sui suoi profili social dove ha voluto rispondere a tono agli haters che da settimane criticano il suo aspetto fisico. Una reazione forte, sincera e che ha subito conquistato l’attenzione del web perché è un grido contro il body-shaming e l’insensibilità che troppo spesso si nasconde dietro uno schermo.

La figlia di Ozzy ha dichiarato senza mezzi termini che certi commenti sono “disgustosi” e che ne ha davvero abbastanza. Nel video ha difeso il proprio corpo, respingendo con fermezza le accuse di essersi affidata a farmaci come Ozempic per dimagrire: “La mia vita è distrutta al momento, non capisco cosa la gente si aspetti da me. Sono sempre onesta con i miei follower. Non capisco perché dovrei mostrare entusiasmo per la vita quando al momento non è così” ha confessato, sottolineando quanto sia difficile dover sorridere quando dentro si vive un dolore profondo.

E il dolore a cui si riferisce non è da poco: Kelly ha affrontato, quest’anno, la perdita del padre Ozzy, scomparso a luglio 2025 all’età di 76 anni per un infarto del miocardio. La leggenda del rock non era solo una star amata da milioni di fan, ma anche un punto di riferimento fondamentale per la figlia. Secondo fonti internazionali, proprio il lutto per la sua morte ha influito sul benessere emotivo e fisico di Kelly, e anche sulla sua recente perdita di peso.

Nel suo messaggio, Kelly ha detto di non capire perché debba “mostrare entusiasmo per la vita quando al momento non è così”, invitando chi commenta a riflettere prima di giudicare. Ha anche fatto notare che molti dei commenti negativi provengono da donne, cosa che l’ha profondamente ferita. “È devastante”, ha affermato, sottolineando quanto spesso la critica più aspra arrivi da chi dovrebbe sapere cosa significa lottare con la propria immagine.

Kelly Osbourne e il body shaming sulla sua immagine

Non è la prima volta che Kelly Osbourne affronta pubblicamente questo tema visto che, nel corso degli anni, ha raccontato di essere stata vittima di commenti sul suo aspetto sin da quando è apparsa insieme alla sua famiglia sul reality The Osbournes nei primi anni 2000. In passato ha detto che il giudizio sul suo peso, più di qualunque altro ostacolo nella sua vita, ha segnato la sua autostima.

La perdita di peso di Kelly non è nuova ai riflettori: anni fa ha condiviso apertamente il suo percorso, incluso l’intervento di chirurgia bariatrica e il percorso di salute che ne è seguito. In un articolo di People si sottolinea come la combinazione di eventi personali, tra cui diventare madre e perdere il padre, abbia avuto un ruolo nel suo corpo che è cambiato nel tempo.

“Il viso cambia, fatevene una ragione” ha sbottato contro i commenti degli haters dei quali è ormai veramente esausata.

A schierarsi al suo fianco è stata anche sua madre, Sharon Osbourne, che da mesi difende pubblicamente Kelly dai commenti offensivi. In una recente intervista televisiva, Sharon ha detto che la figlia sta lottando con il lutto e di fatto “non riesce nemmeno a mangiare”, invitando chi giudica a mostrare più empatia e rispetto nei confronti di chi sta attraversando un momento così delicato.

Il messaggio di Kelly ha toccato molte persone sui social: fan e sostenitori hanno risposto con affetto, sottolineando quanto sia importante ricordare che dietro ad ogni foto c’è una persona reale con sentimenti, difficoltà e battaglie personali.

