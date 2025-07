IPA Kelly Osbourne

Com’è essere figlia di una rockstar? Cosa vuol dire essere “cocca di papà” quando è conosciuto con il soprannome di “principe delle tenebre”? A questa domanda può rispondere soltanto Kelly Osbourne, la quarta – e decisamente più famosa – tra i sei figli del leader dei Black Sabbath. Kelly è cresciuta sotto i riflettori e nel mondo dello spettacolo ha scelto di rimanere anche una volta diventata grande, con un talento sfaccettato che l’ha portata a essere cantante, attrice, opinionista e conduttrice.

Kelly Osbourne, cresciuta in un reality show

Kelly Osbourne nasce a Londra il 27 ottobre del 1984 ed è la secondogenita di Sharon e Ozzy Osbourne, il rocker deceduto il 22 luglio 2025. Trascorre la propria infanzia in giro per il mondo, dietro le tournée del padre: vive in più di 20 case diverse tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti. La reputazione dei genitori la precede e a scuola viene vista come quella strana, spesso messa da parte e additata come “troppo indisciplinata”.

Appena 18enne, Kelly diventa una star di fama mondiale, suo malgrado. L’ambiziosa mamma manager Sharon firma con MTV il contratto per un reality show casalingo – all’epoca un’idea rivoluzionaria e inedita – dal didascalico titolo The Osbourne’s. Le telecamere arrivano in casa, per raccontare H24 la vita segreta, domestica e molto poco spericolata, del “principe delle tenebre” della musica. Giovane, ribelle e con un vistoso look punk, Kelly è il membro della famiglia che ottiene più attenzione e coglie la palla al balzo per iniziare una carriera da solista.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Inizialmente Kelly prova a seguire le orme del padre pubblicando due album da solista che, tuttavia, non ottengono grande successo. Qualche anno dopo tenta la carriera da attrice, partecipando a una seguita serie per adolescenti e coprendo piccoli ruoli in grandi produzioni hollywoodiane.

Ma è sul piccolo schermo che, alla fine, Kelly trova il proprio posto. La figlia del rocker diventa un noto volto televisivo, opinionista di Fashion Police, concorrente della versione americana di Ballando con le stelle e giudice del talent di moda Project Runway Junior e di Australia’s Got Talent.

Il matrimonio in arrivo e la nascita di Sidney

Forse c’è lo zampino del padre dietro la passione di Kelly per i musicisti. L’ex ragazza ribelle è oggi felicemente fidanzata con Sid Wilson, il DJ degli Slipknot. Già genitori del piccolo Sidney, nato nel 2023, i due stanno insieme dal 2022 e presto convoleranno a nozze.

Lui ha chiesto a Kelly di sposarlo nel backstage dell’ultimo concerto dei Black Sabbath, con un anello da capogiro: un capolavoro di diamanti a forma di alveare, perché per via della sua energia irrefrenabile, è con il tenero nomignolo di “ape” che chiama la fidanzata, anzi ormai futura moglie.

“Kelly, lo sai che ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo… Niente mi farebbe più felice che trascorrere il resto della mia vita con te”, ha dichiarato il romantico Sid in ginocchio. E mentre Kelly rispondeva con un emozionatissimo sì, l’incorreggibile Ozzy dietro commentava: “F****lo, non sposerai mia figlia!”.