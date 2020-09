Come in una favola: la storia di Grace Kelly e il Principe Ranieri III

editato in: da

Quando cerchiamo di comprendere cos’è l’amore, tendiamo a ispirarci alle favole più belle, ai romanzi che ci tengono con il fiato sospeso, pagina dopo pagina, in attesa di leggere le parole The End, con annesso lieto fine. Ma a guardarci bene intorno, possiamo scoprire come quell’amore magico e incantato esiste anche nella vita reale.

È il caso della storia d’amore tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly: dal loro incontro, al matrimonio indimenticabile che ha fatto emozionare il mondo intero. La star hollywoodiana e il Principe, ci hanno dimostrato che l’amore non è solo quello delle favole.

Come il Principe Ranieri III incontrò Grace Kelly

Era il 6 maggio del 1955 quando il Principe Ranieri III incontrò la sua principessa a Monaco. Certo ai tempi nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata la storia che avrebbe ispirato una generazione intera alla ricerca del vero amore. Un appuntamento che si rivelò un colpo di fulmine, ma sicuramente bizzarro e inusuale, un fidanzamento lampo e un matrimonio da favola: questa è la storia tra la star di Hollywood e il Principe di Monaco.

Il primo appuntamento

I due si conobbero in occasione del Festival di Cannes. Grace era arrivata in Costa Azzurra per presentare La ragazza di campagna, il film che le aveva fatto guadagnare l’Oscar come migliore attrice e, non appena il Principe la vide, rimase folgorato dalla sua bellezza e dall’eleganza che contraddistingueva la ragazza. Dopo due appuntamenti mancati che l’attrice fu costretta a rifiutare per impegni, riuscì poi a recarsi al Palazzo Principesco di Monaco il 6 maggio del 1955.

La proposta di matrimonio

Un colpo di fulmine? Da parte di lui senz’altro! L’attrice, invece, non nascose di essere rimasta particolarmente affascinata dal Principe in occasione del loro primo incontro. Il patrimonio di lui, questo è certo, non le interessava, venendo lei da una famiglia nobile, ma fu quella corrispondenza privata, iniziata subito dopo il loro primo appuntamento a far sbocciare un amore bellissimo.

La relazione epistolare tra i due durò 7 mesi, fino a quando il Principe Ranieri decise di attraversare l’Oceano per fare la proposta di matrimonio a Grace, a Natale. I due si sposarono 4 mesi dopo: il loro matrimonio, seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo, è ancora oggi considerato il più bello di sempre.

Una fiaba moderna

26 anni di matrimonio e una fiaba moderna che ha conquistato tutti. Lei era la star Hollywoodiana più bella ed elegante del mondo, lui lo scapolo d’oro più ambito d’Europa. Grace Kelly per amore rinunciò alla carriera per occuparsi della famiglia e dei tre figli nati da quell’amore.

“Quando ho sposato il Principe Ranieri, ho sposato l’uomo e non quello che rappresentava. Mi sono innamorata di lui senza pensare a qualsiasi altra cosa.”, aveva ammesso la Principessa dopo essere convolata a nozze con il suo grande amore.

La favola che non dimenticheremo mai

Quel lieto fine portato avanti da Grace e Principe Ranieri III però, si è interrotto bruscamente, a causa di quel fato beffardo che molti anni prima li aveva fatti incontrare. In un terribile incidente, il 14 settembre del 1982, l’attrice hollywoodiana perse la vita ponendo, inaspettatamente, un punto doloroso a quella storia d’amore che nessuno potrà dimenticare mai.