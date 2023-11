Fonte: IPA Grace Kelly

Icona di stile, attrice dal talento indiscutibile e principessa indimenticabile: Grace Kelly è una diva senza tempo, che continua ad ispirare milioni di donne ad oltre 40 anni dalla sua morte. Nata il 12 novembre 1982, dopo aver iniziato a lavorare nel mondo del cinema, conobbe il principe Ranieri di Monaco, con cui convolò a nozze nel 1956. Proprio nel Principato, trascorse il resto della sua vita, fino al tragico incidente che le costò la vita nel 1982. Ma quali sono le dimore in cui la Principessa Grace ha trascorso i suoi momenti più felici?

La casa d’infanzia a Philadelphia

Grace Kelly ha trascorso i primi anni della sua vita in un’ abitazione a Filadelfia, nel quartiere East Falls. La casa fu costuita in stile coloniale nel 1928 dal padre dell’attrice, John, e copriva una superficie di 2700 ettari, in cui era incluso un ampio giardino. Proprio tra le sue mura, la futura principessa annunciò il fidanzamento con il principe Ranieri, ed è proprio per questo motivo che suo figlio Alberto ha deciso di acquistarla e restaurarla.

“Vorremmo creare uno spazio per un museo e usare le altre parti come uffici per le attività della nostra fondazione” aveva spiegato all’epoca il sovrano.

Retreat estivo a Ocean City, New Jersey

Sulla costa del Maryland si trova un’altra residenza della famiglia Kelly, in cui Grace visse negli anni in cui sognava di fare l’attrice. Si tratta di una villetta in stile mediterraneo nella città di Ocean City, caratterizzata da muri a calce e tetto in tegole. Situata a pochi Km dalla spiaggia, era dotata anche di una piscina sul retro, in cui la futura Principessa si concedeva lunghe nuotate.

Il palazzo e la residenza a Monaco

Dopo il matrimonio con il principe Ranieri, Grace Kelly abbandonò gli Stati Uniti, suo Paese d’origine, per trasferirsi a Monaco. Il palazzo reale del principato divenne quindi la dimora ufficiale della coppia: situato sulla scogliera, la residenza fu costruita nel XIII secolo e racchiude al suo interno diversi stili architettonici, che vanno dal Rinascimento fino all’epoca napoleonica. Tra le aree più suggestive ci sono la Corte d’Onore e la sua imponente scala a doppia elica, la Galleria di Ercole con numerose opere d’arte, e l’imponente sala del Trono. Negli appartamenti reali, inoltre, si possono ammirare dei sontuosi affreschi del XVI secolo.

Per le vacanze estive, invece, Grace e Ranieri si recavano spesso in Costa Azzurra, nella casa di campagna di Roc Agel. D’architettura coloniale, la villa offriva una vista panoramica sula costa mediterranea.

La villa di Les Moulins du Villars

Grace Kelly si è spesso recata in vacanza alla tenuta di Les Moulins du Villars, nel villaggio di La Gillette. Si tratta di una tenuta, recentemente messa all’asta, che sorge all’interno di una riserva naturale, ed è costituita da 20 stanze e 4 piani collegati con un ascensore: al suo interno, due soggiorni, due cucine, quattro suite familiari, due per gli ospiti con terrazza, una camera singola con bagno privato, un ufficio e una lavanderia.

Negli spazi esterni, invece, un parco in cui svettano ultivi, alberi di agrumi e frutti , e in cui si trova una ruota idraulica ancora funzionante e rivestita di vetro. Il fiore all’occhiello? La spa con piscina a sfioro e vista mozzafiato.