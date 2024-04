Con Curl Me Up, Nouvelle ha pensato alle esigenze delle chiome mosse, indomabili e tendenti al crespo

Definiti e morbidissimi: la cura dei capelli ricci diventa piacevole e divertente con i prodotti della linea Curl Me Up di Nouvelle, ideata proprio per le chiome più esigenti e che necessitano di un’attenzione particolare. Da qui le formulazioni speciali e profumatissime per un hair care professionale anche a casa, che protegge la cute e le lunghezze, oltre a mantenere lo sguardo fisso sulla sostenibilità e sull’ambiente. Gli ingredienti impiegati sono vegetali e di qualità, garantiti per rendere ogni formulazione altamente performante e adatta per lavaggi frequenti.

I benefici delle proteine di cereali idrolizzate

La linea di prodotti Curl Me Up si basa su una serie studiata di ingredienti attivi, capaci di trattare il capello con un’azione ad ampio spettro pensata appositamente per capelli ricci. Le proteine idrolizzate si ottengono attraverso un procedimento comune che si definisce idrolisi, che permette di ottenere nutrienti dalle dimensioni contenute e che possono penetrare più facilmente tra le fibre del capello, donando elasticità e lucentezza senza pari.

Questo tipo di molecole espleta, inoltre, un’azione antistatica ed è quindi indicata in caso di capelli crespi, una delle caratteristiche comuni dei capelli ricci e difficili da disciplinare. Con le formulazioni di Nouvelle, tutto questo può diventare un lontano ricordo: la beauty routine tradizionale, che comprende gli shampoo a base di proteine idrolizzate, inizia ad agire sulla chioma fin dai primi lavaggi ed è potenziata dalle funzioni energiche delle maschere per capelli ricci, del siero illuminante e del leave-in che si applica facilmente prima dello styling oppure comodamente a capelli asciutti.

A questi si aggiungono i benefici dei semi di quinoa. Da questo pseudo-cereale si può infatti estrarre un elisir di bellezza naturale per i capelli che dona una lucentezza estrema, oltre a favorire la pettinabilità e rinforzare la chioma. In più, idrata naturalmente il cuoio capelluto ed è in grado di prevenire e combattere la forfora.

Ricci morbidi, addio al crespo con l’olio più amato

Ricco di vitamine, antiossidanti e acidi grassi, l’olio di Jojoba ha una struttura molto simile ai grassi che produciamo attraverso le nostre ghiandole sebacee e a questi è affine. Da qui, la sua azione riequilibrante del cuoio capelluto, soprattutto di quello a tendenza seborroica, e l’azione super idratante nelle chiome ricce che rende leggere e definite. Mai più onde appesantite e disordinate: Curl Me Up integra le caratteristiche degli ingredienti attivi principali all’olio di Jojoba presente nel conditioner e nelle maschere ricche per i capelli più spessi e più difficili da disciplinare.

Le proprietà dell’olio di Jojoba sono anche in grado di proteggere il capello dai danni causati dal calore dello styling o dei raggi solari diretti, prevenendo le doppie punte, la rottura e la caduta del capello. È quindi ideale per i mesi estivi, in cui diventa impossibile non esporsi ripetutamente al sole, mentre in inverno è un’ottima barriera contro l’umidità, nemica dei capelli crespi.

Una fragranza inebriante da sentire ogni giorno

Bergamotto, mandarino, pera, prugna tra le note di testa di questa linea composta da 7 prodotti ideati per la cura dei capelli ricci, pensata anche per quelli più difficili da trattare. La fragranza dei cosmetici Nouvelle si apre verso le note di cuore con il gelsomino mentre sul fondo ritroviamo un grande classico, la vaniglia, unita ad ambra grigia, legno di cedro e legno di sandalo.

Una scelta che risponde agli obiettivi di Nouvelle, attenta all’intero panorama dei suoi consumatori attraverso la creazione di linee di prodotto che soddisfano le esigenze di tutte. La realizzazione di una piramide olfattiva accattivante non è infatti secondaria: il profumo è identità, ricerca, bellezza. E, sì, è un ottimo modo per distinguerci. Per essere uniche.