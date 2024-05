Far risaltare l’abbronzatura è possibile, con questi illuminanti corpo alleati della pelle

7 prodotti tra illuminanti corpo, creme, oli e tutto ciò che serve per far durare e risaltare l’abbronzatura a lungo

Makeup artist, beauty editor e content creator, dopo una laurea in lingue, un blog personale e un diploma da truccatrice, comincia a lavorare sui social come creator, per gli shooting di moda come makeup artist e a scrivere di bellezza e tendenze per diverse testate online.

Tanto impegno per ottenere una tintarella top e invidiabile per poi perderla dopo sole poche settimane? Assolutamente no, se si sa come far durare e risaltare l’abbronzatura. Oltre al conosciutissimo e a volte abusato autoabbronzante, infatti, ci sono altri modi e altri prodotti in grado di prolungare l’abbronzatura delle pelle, come gli spray illuminanti corpo, oli, creme luminose e chi più ne ha più ne metta. Tutti prodotti utili a mantenere (e in alcuni casi anche donare) un colorito dorato e brillante alla carnagione. Anche se non si è più in vacanza. Scopriamo, quindi, ben 7 creme e spray illuminanti per risaltare l’abbronzatura che dovreste provare!

Fonte: iStock

La mist spray illuminante corpo, un velo invisibile sulla pelle

Per far risaltare l’abbronzatura conquistata con tanta fatica e al tempo stesso rinfrescarsi dalla calura estiva, da provare la mist spray illuminante corpo. Si tratta di un’acqua rinfrescante spray da spruzzare su tutto il corpo e che, oltre a idratare e lenire la pelle, contiene al suo interno dei piccoli glitter e delle particelle luminose che riflettono la luce e che vi permettono di far risaltare l’abbronzatura. Uno spray da portare in borsa e da spruzzare sul corpo per combattere il caldo e ritrovarsi pieni di riflessi dorati.

Timely Gold Sparkling Body Mist Spray corpo con glitter dorati Lo spray illuminante corpo Timely Gold Sparkling Body Mist è uno spray per il corpo da spruzzare generosamente per esaltare l’abbronzatura grazie ai glitter dorati presenti all’interno. Per un effetto rinfrescante senza spalmare creme e prodotti, pratico e veloce.

Crema corpo doposole luminosa

Dopo l’esposizione solare, è sempre importante utilizzare un doposole, utile a reidratare la pelle e lenirla. Ma anche un validissimo alleato per prolungare e risaltare l’abbronzatura. Meglio ancora se nella sua formulazione contiene piccoli glitter e paillettes che, una volta spalmata e asciugata la crema illuminante sul corpo, lasciano la pelle piena di riflessi cangianti. La pelle, così, oltre a essere bene idratata, nutrita e lenita, avrà anche un colorito e una luminosità invidiabile.

L’Erbolario Crema Doposole Illuminante La crema doposole illuminante L’Erbolario contiene olio di mango, burro cacao e aloe vera, perfetta dopo una giornata sotto il sole. L’aloe vera ha un’azione lenitiva, anche in caso di piccole scottature, il burro di cacao con quello di karité, la vitamina E e l’olio di mango svolgono un’azione profondamente nutriente, proteggendo la pelle dai radicali liberi e lasciandola morbidissima. Le micro particelle di mica, invece, rivelano un leggero strato di glitter che esalta l’abbronzatura.

L’olio secco corpo: un alleato per l’abbronzatura

Per chi non sopporta la sensazione untuosa sulla pelle ma desidera far risaltare l’abbronzatura e ottenere una pelle lucida e brillante, una tipologia ideale di prodotti sono gli oli secchi. L’olio secco corpo, infatti, è nutriente ma non unge e oltre a regalare un aspetto luminoso alla cute proprio grazie alla sua azione illuminante, è anche arricchito con perle e glitter che amplificano al massimo il colorito dorato.

Offerta Nuxe Huile Prodigieuse Or Olio Secco Multifunzione Viso, Corpo e Capelli Se amate il famosissimo olio Nuxe non potrete fare a meno della versione estiva per eccellenza, Huile Prodigieuse Or. Un olio secco multifunzione da utilizzare su viso, corpo e capelli arricchito da particelle dorate che riflettono la luce, per sublimare l’incarnato, il colorito abbronzato e regalare alla pelle un profumo inconfondibile.

La polvere illuminante corpo

C’è chi proprio non sopporta alcun prodotto sulla pelle, sia esso un olio corpo, un olio secco, una crema, un latte idratante o uno spray rinfrescante. In questi casi, per far risaltare l’abbronzatura, le polveri illuminanti sono il giusto prodotto che arriva in soccorso. Si erogano facilmente, tramite una pompetta che consente un’applicazione diffusa. Oppure si tamponano con un piumino, proprio come fareste con un talco profumato. Regalando alla pelle una sensazione di asciutto e pulito prolungato ma al tempo avvolgendo il corpo in una delicata fragranza e in un plus di micro glitter che fanno risaltare l’abbronzatura.

L’Erbolario Bouquet D’Oro Polvere Illuminante Profumata Per Corpo e Capelli L’Erbolario Bouquet D’Oro è una polvere profumata per corpo e capelli dall’azione illuminante grazie ai micro glitter oro che avvolgono il corpo, per dare un tocco dorato all’abbronzatura, sublimandola. Non contiene siliconi, parabeni e petrolati.

L’olio illuminante al Monoï

Se pensate all’estate ma non amate le fragranze agrumate, vi piacerà tantissimo l’inconfondibile profumo di Monoï, fresco, avvolgente e inebriante grazie al gelsomino che viene lasciato in infusione in olio di cocco. La sua evoluzione, però, è l’olio di Monoï illuminante, che oltre a idratare e profumare la pelle lascia un velo colorato e glitterato, perfetto da applicare su tutto il corpo prima di sorseggiare un cocktail in spiaggia.

Yves Rocher Monoï De Tahiti Olio Glitterato Per Il Corpo L’olio glitterato per il corpo Yves Rocher Monoï De Tahiti è l’ideale per chi non resiste all’inconfondibile profumo di questo olio, che lascia una scia profumata di gelsomino. Non solo la pelle è nutrita e lucida grazie all’azione dell’olio, ma le particelle dorate presenti all’interno lasciano un velo di glitter che esaltano l’abbronzatura, rendendola più omogenea e risaltata.

L’olio solido illuminante corpo

Si sa, per viaggiare leggeri non si possono portare troppi prodotti ma, soprattutto, bisogna far stare tutto nel bagaglio a mano. Il problema è sempre quello del limite dei liquidi ma è facilmente aggirabile preparando il beauty perfetto e con solo con prodotti solidi per viso, corpo e capelli. Perché quindi non scegliere anche un olio solido illuminante corpo? Si scalda tra le mani o si passa direttamente sul corpo, magari dopo la doccia. Oltre a non occupare spazio in valigia, rende la pelle morbida e nutrita, leggermente colorata e soprattutto piena di riflessi che fanno risaltare l’abbronzatura.

Amanti dell’ecobio, provate l’olio secco

Per chi è attento all’ambiente e utilizza solo prodotti ecobio esistono tanti oli e creme corpo illuminanti con ingredienti naturali. Soprattutto perché i glitter e i brillantini presenti in tanti prodotti in realtà altro non sono che microplastiche che, quando vengono lavati via, si disperdono in acqua inquinando il mare. Meglio quindi optare per un prodotto che rispetti davvero l’ambiente e faccia anche bene al corpo.

Avril Olio Secco Scintillante Illuminante Multifunzione L’Olio Secco Scintillante di Avril è perfetto se cercate un prodotto naturale ed ecologico rispettoso dell’ambiente. Contiene olio di mandorle dolci idratante ed elasticizzante, non è testato sugli animali ma soprattutto contiene solo glitter di origine naturale che non inquinano.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.