Glow naturale sulla tua pelle. Questi illuminanti corpo ti vestono di luce a ogni ora del giorno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos illuminante corpo

La glow skin è tutto ciò di cui avrai bisogno per uscire quest’estate! A regalartela sono gli illuminanti corpo, prodotti con una texture leggera e invisibile che donano luminosità alla pelle, nascondendo le piccole imperfezioni e regalandoti un incarnato splendido. Per vestirti di luce basta un pizzico di prodotto e il tuo corpo brillerà all’istante!

Quale illuminante corpo scegliere

Costa solo 5,80 euro uno fra i migliori illuminanti corpo di Amazon. Amatissimo dagli utenti, regala un bagliore dorato incantevole e istantaneo. Si tratta del Luxury Golden Glow Body Highlighter un olio che idrata e nutre la pelle, lasciandola liscia e illuminata. La sua formula è arricchita con olio di Argan e olio di pepe rosa brasiliano, con un profumo esotico che ti farà sentire su una spiaggia brasiliana all’istante.

Adatto a tutti i tipi di pelle, questo illuminante corpo ti consente di uniformare l’incarnato e accentuare l’abbronzatura, offrendoti un finish bronzeo istantaneo. Usare il prodotto è facilissimo: agita lo spray, spruzza sulle mani e massaggia sulla pelle delicatamente per un effetto shimmer immediato. Inoltre la formula non macchia e non resta sui vestiti.

Pelle baciata dal sole ed effetto luminoso immediato anche per il body shimmer Olauty. Dona lucentezza e rende la pelle baciata dal sole favolosa, esaltando la carnagione dorata. Il prodotto lascia la pelle liscissima e la idrata grazie alla presenza di ingredienti naturali come tè verde, vitamina E, aloe vera, olio di cardo, olio d’oliva, estratto di alghe brune e olio di jojoba.

Il bello di questo illuminante corpo è che puoi usarlo da solo, ma anche aggiungerlo ai tuoi prodotti make up come il fondotinta o il primer. In più si asciuga in fretta e non unge!

Olio illuminante corpo Lozione illuminante per viso e corpo

Cerchi un prodotto 3 in 1? Allora ti consigliamo di provare l’illuminante corpo di Kiko Milano. Si applica dopo l’esposizione al sole e dona un velo di luce non solo al corpo, ma anche ai capelli e al viso. La miscela di olii vegetali – olio di mandorle dolci, olio di cocco e olio di avocado – si assorbe con facilità e sublima l’abbronzatura. La texture è soft e confortevole con micro perle che lasciano la pelle luminosa, morbidissima e nutrita, mentre sui capelli dona un effetto super lucente.

Offerta Kiko Milano illuminante corpo Illuminante 3 in 1

Firmato L’Oréal Paris, questo illuminante liquido è multiuso, ideale sia per il corpo che per il viso. Ha una texture leggerissima ed è facile da applicare, inoltre è disponibile in ben 4 tonalità. Dopo l’applicazione la tua pelle si trasforma, diventando radiosa, idratata e luminosa, con un aspetto levigato e sano. Questo prodotto si può applicare in tanti modi differenti, personalizzando così il tuo glow.

Applica l’illuminante da solo oppure miscelato con un po’ di fondotinta. Sfrutta il prodotto in varie tonalità per scolpire il corpo con scie scintillanti, godendoti l’idratazione prolungata grazie a glicerina e burro di karitè.

Offerta Illuminante corpo liquido Illuminante all in one

Infine completiamo questa lista con un illuminante corpo iconico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Stiamo parlando dell’olio Nuxe, caratterizzato da una texture impalpabile e luminosa e da un profumo eccezionale. Idratante e leggero, questo prodotto regala un effetto brillante alla pelle con un touch vellutato da provare.

Scopri tutte le offerte e i prodotti che devi avere iscrivendoti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e fai shopping mirato.