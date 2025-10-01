Un viso radioso, occhi magnetici e un fascino incredibile: Jane Fonda è un'icona e possiamo copiarle un piccolo segreto beauty

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

IPA Abbiamo trovato il modo per replicare il segreto del make-up di Jane Fonda

Un viso radioso, un look elegante e una bellezza senza tempo. Jane Fonda non è solo un’attrice di talento, una produttrice e attivista, una donna fenomenale, ma è anche dotata di un fascino incredibile, che non è sbiadito con l’età ma che è – anzi – più splendente che mai. Nata nel 1937, ha 87 anni ed è straordinaria.

Sguardo magnetico, capelli bianchi e un’eleganza senza uguali, Jane Fonda è un’icona, anche di bellezza. E uno dei segreti del suo viso radioso è stato svelato: è successo dopo la sua premiazione ai Sag Awards del 2025 quando, come riportato da People, il suo make-up artist ha rivelato di aver utilizzato la linea Lumi Le Glow di L’Oréal Paris.

Tra i prodotti scelti per lei la skin tint, che però al momento non è disponibile in Italia. Ma niente paura perché abbiamo trovato un degno sostituto della stessa linea: si tratta di Lumi Glotion di L’Oréal Paris, un illuminante liquido che va anche a idratare la pelle del viso e che regala un incarnato davvero favoloso. Utilizzato insieme al nostro fondotinta preferito ci regala il glow che abbiamo sempre sognato.

La buona notizia è che ora lo possiamo acquistare con un piccolo sconto e applicare anche un ulteriore coupon. E provare anche noi a replicare uno dei segreti beauty di Jane Fonda.

Viso (e corpo) radioso tutto il giorno: il segreto è in un solo prodotto

Immaginiamoci di poter sfoggiare un viso luminoso e radioso, idratato e bellissimo. E di poterlo fare utilizzando un solo prodotto, che promette di agire in maniera istantanea andando a idratare e illuminare, in maniera naturale.

Si tratta di Lumi Glotion di L’Oréal Paris, un illuminante liquido molto versatile. Ed è questo uno degli aspetti che ci piace di più: il fatto di poterlo usare sul viso e sul corpo ci permette di sfruttare un solo prodotto senza fare mille passaggi. Non è esattamente quello utilizzato da Jane Fonda, ovvero una skin tint, ma fa parte della stessa linea ed è un prodotto all in one che illumina e si può combinare con il fondotinta.

Tra le sue altre caratteristiche interessanti il fatto che lascia l’incarnato fresco e luminoso per tutto il giorno e che la sua texture è leggera e si applica molto facilmente.

Un’altra caratteristica vincente è data dal fatto che va a esaltare e a valorizzare la luminosità naturale del nostro incarnato, mentre la rende più fresca e levigata. Insomma, è il prodotto multiuso che dobbiamo inserire nella nostra make-up routine: infatti è un all in one che funziona come sublimatore dell’incarnato naturale, come illuminante e bronzer.

E la sua formulazione è pensata proprio per illuminare grazie alle perle e per esaltare la naturale luminosità della pelle, dal momento che sono presenti glicerina e burro di karitè.

Come utilizzate Lumi Glotion

La prima cosa da sapere in merito all’utilizzo di Lumi Glotion di L’Oréal Paris è che si stende in maniera estremamente semplice grazie alla sua texture leggera. E poi che ci sono quattro metodi di applicazione, che ci permettono di personalizzare il nostro glow come lo abbiamo sempre desiderato.

Ad esempio, lo possiamo applicare da solo. Utile quando non abbiamo bisogno di correggere le imperfezioni ma sogniamo una coprenza leggera e un effetto illuminante dell’incarnato.

Oppure si può miscelare con i fondotinta, per chi desidera eliminare discromie o piccole imperfezioni della pelle, senza rinunciare a un effetto glow.

Se si utilizzano più tonalità contemporaneamente, si può scolpire il volto come più preferiamo giocando con luci e ombre.

Invece se applicato sul corpo ci regala la giusta dose di illuminante nelle zone che più preferiamo.

Le tonalità in commercio sono quattro e sono regolabili, le recensioni sono molte e tante sono super positive. Così Lumi Glotion di L’Oréal Paris è l’acquisto furbo da fare adesso a un prezzo più conveniente grazie allo sconto e all’ulteriore coupon.

Resta aggiornata su novità sconti e offerte imperdibili: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.