Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages L'illuminante di Hailey Bieber virale

Se c’è una regina indiscussa del glow, quella è Hailey Bieber. Ma durante l’ultima edizione dei Golden Globes 2026, la fondatrice di Rhode ha superato se stessa, calcando il red carpet con una pelle che non era semplicemente luminosa: era eterea, quasi “liquida”, un vero e proprio specchio sotto i flash dei fotografi.

Il web è letteralmente impazzito. Niente glitter, nessuna texture polverosa visibile. Solo un effetto bagnato ultra-lussuoso che ha fatto passare in secondo piano persino il suo abito d’alta moda. Analizziamo insieme il look che sta dominando i feed di Instagram e TikTok e scopriamo i prodotti giusti (facilmente reperibili su Amazon) per replicarlo.

Ai Golden Globes il beauty look di Hailey è il protagonista

Per questa apparizione pubblica, il makeup artist di Hailey ha puntato tutto sulla tridimensionalità. La base era impercettibile, lasciando intravedere la grana della pelle, ma il vero protagonista era l’illuminante posizionato strategicamente. Non si trattava di una striscia di luce statica, ma di un bagliore diffuso su zigomi alti (sfumato fino alle tempie), ponte del naso, Arco di Cupido e angolo interno dell’occhio.

La chiave di questo look “a prova di flash” è la texture: per evitare che il flash rimbalzi creando l’effetto “fantasma” o evidenziando i pori, Hailey ha utilizzato prodotti in crema o balsamo che si fondono con l’epidermide, sigillati da spray fissanti idratanti.

Svelato il segreto del MUA: la tecnica “cocktail” di Mary Phillips

Dietro questo incarnato divino c’è, come sempre, la mano esperta di Mary Phillips, storica truccatrice della modella. In un breakdown diventato virale poche ore dopo l’evento, Mary ha confermato che il “glow 2026” non è frutto di un singolo prodotto, ma di un’architettura di skincare e makeup. La base è stata scolpita con la sua iconica tecnica dell’underpainting (applicare contouring e luci in crema sotto un velo impercettibile di fondotinta), ma il vero game-changer è stato il finish. Per scolpire gli zigomi e dare luce, la MUA ha lavorato esclusivamente con texture in crema applicate direttamente sulla pelle nuda, lasciando che il calore del viso fondesse i pigmenti. La Phillips ha rivelato di aver creato un “cocktail” personalizzato mixando un illuminante liquido color champagne direttamente con il Rhode Peptide Glazing Fluid.

I rumors del backstage confermano l’uso di prodotti di altissima fascia per ottenere quella sfumabilità burrosa: con ogni probabilità è stata utilizzata la palette della sua linea personale m.ph, anche se nel suo kit non mancano mai gli iconici stick per il contouring di Tom Ford o le texture pulite di Westman Atelier. L’obiettivo? Creare ombre e luci che sembrino ombre naturali del viso, e non strati di trucco visibili.

Tutorial: come ricreare la “Hailey Glow” a casa

Ecco gli step fondamentali per preparare la pelle:

Skin prep maniacale: non puoi ottenere una “glass skin” su una pelle disidratata . Massaggia una crema ricca o un siero all’acido ialuronico prima di iniziare.

. Massaggia una crema ricca o un siero all’acido ialuronico prima di iniziare. Sottotono luminoso: prima del fondotinta, applica un primer illuminante o un glow booster su tutto il viso.

o un glow booster su tutto il viso. Base leggera: usa una skin tint o un fondotinta a bassa coprenza. L’obiettivo è uniformare, non coprire.

o un fondotinta a bassa coprenza. L’obiettivo è uniformare, non coprire. Illumina: è qui avviene la magia! Applica un illuminante liquido sui punti alti. Sopra, picchietta con le dita un balsamo trasparente o gloss viso (sì, hai capito bene) proprio al centro dello zigomo per quell’effetto bagnato.

I 3 migliori illuminanti su Amazon per l’effetto “Bieber”

Non serve spendere una fortuna per ottenere questo risultato. Abbiamo selezionato per te 6 prodotti disponibili su Amazon che sono perfetti dupes per ricreare quel finish bagnato e specchiato.

1. L’Oréal Paris Glotion Natural Glow Enhancer

Se cerchi quel bagliore diffuso che sembra provenire da dentro, questo è il mai-più-senza. È un ibrido tra skincare e makeup, ideale per essere usato come primer, mescolarlo al fondotinta o picchiettarlo puro sugli zigomi. L’effetto finale è una luminosità perlata, zero glitter, proprio come la base del look di Hailey.

Offerta L'Oréal Paris L'Oréal Paris Glotion Natural Glow Enhancer

2. KIKO Milano Radiant Touch Creamy Stick Highlighter

Per scolpire la luce con precisione, il formato stick è l’ideale. La texture è cremosa ma si fissa bene (importante per la durata). Il colore “Gold” è universale e ricrea perfettamente quel tono champagne caldo visto ai Golden Globes.

Il risultato è un glow intenso ma naturale, facilissimo da sfumare con le dita.

Kiko Milano Radiant Touch Creamy Stick Highlighter

3. Maybelline New York Master Strobing Stick

Questo è il segreto low-cost per l’effetto bagnato istantaneo. La formula è molto emolliente, quasi un balsamo riflettente la luce in modo incredibile senza appesantire la pelle. Se picchiettato sopra la base, regala quell’effetto “appena uscita da un trattamento viso” che è la firma di Hailey Bieber.

Offerta Maybelline New York Master Strobing Stick

4. e.l.f. Halo Glow Liquid Filter

Se il look di Hailey Bieber è il tuo obiettivo, questo è il prodotto virale che non puoi ignorare. Non è un semplice illuminante, ma un ibrido tra skincare e trucco che imita l’effetto di un filtro social nella vita reale. Per questo è il dupe più famoso del costosissimo Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter!

Ha una coprenza leggerissima che uniforma l’incarnato mentre illumina.

Offerta E.l.f Halo Glow Liquid Filter

5. Essence Baby Got Glow n. 10

La formula è liquida e setosa, progettata specificamente per riflettere la luce in modo “prismatico” ma senza particelle scintillanti visibili. È l’illuminante ideale da usare per la tecnica “cocktail” di Mary Phillips: mischiane una goccia alla tua crema idratante per un bagliore all-over e per creare una lucentezza pura, quasi a specchio. La sua tonalità 10 Sassy in Silk è universale e regala quel calore dorato tipico del look Golden Globes.

Offerta Essence Essence Baby Got Glow n. 10

6. Wet n Wild MegaGlo Makeup Stick (Tonalità: When The Nude Strikes)

Se preferisci la praticità dello stick (come quelli di Westman Atelier), questo è un balsamo crema-polvere che però rimane molto emolliente sulla pelle. Non è “secco” come molti stick economici ma dona un riflesso bagnato immediato. La texture scivola sulla pelle senza spostare il fondotinta sottostante. Perfetto per l’arco di Cupido e il ponte del naso, dove serve precisione millimetrica per ricreare i punti luce strategici di Hailey.

Wet n Wild MegaGlo Makeup Stick (Tonalità: When The Nude Strikes)

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale WhatApp e resta sempre aggiornata.