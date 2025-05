La crema magica idratante e illuminante, virale su TikTok, ti farà dire addio al fondotinta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Idratante, illuminante e uniformante: sono le proprietà della crema magica più virale di TikTok. Un prodotto che ha conquistato creators e utenti grazie alla sua capacità di regalare una pelle semplicemente favolosa.

Si tratta della CC Creme Erborian SPF 25, un prodotto frutto della ricerca e della tecnologia cosmetica coreana, che ha spopolato sui social e che promette di uniformare l’incarnato, rendendo la pelle del viso splendida in pochi semplici step.

La crema infatti è stata formulata con pigmenti incapsulati che, entrando in contatto con la pelle, si fondono e si trasformano, adattandosi alla carnagione. Il risultato è un incarnato sano, radioso e privo di imperfezioni.

La soluzione ideale per dire addio al fondotinta e utilizzare un solo prodotto per avere una pelle del viso semplicemente perfetta. Il prezzo? Con lo sconto del 24% costa solamente 35 euro con la garanzia di risultati eccezionali, come dimostrano le tantissime recensioni positive che si possono trovare su Amazon.

A cosa serve la CC cream di Erborian

Non è un caso se la CC cream di Erborian è diventata virale su TikTok, questo prodotto infatti ha la capacità di unire le qualità di un trattamento cosmetico con quelle di un prodotto make up.

Questa CC cream d’altronde è considerata il segreto di bellezza delle donne coreane che sfruttano la sua texture leggera ed efficace per correggere le imperfezioni, rimpolpare la pelle, uniformare l’incarnato e illuminare, con un risultato che è sempre ultra naturale.

I pigmenti incapsulati sono inizialmente bianchi e, una volta a contatto con la pelle, sprigionano un colore, rendendo l’incarnato super luminoso. La CC cream inoltre è arricchita con centella asiatica, un attivo molto utilizzato e conosciuto in Corea che possiede proprietà lenitive, idrata e protegge la pelle, consentendo di ridurre le imperfezioni un’applicazione dopo l’altra.

Qual è la differenza fra la BB Cream e la CC Cream

La BB cream e la CC cream sono due prodotti molto simili, ma in realtà differenti per uso e risultati. Entrambi consentono di uniformare il tono della pelle. La CC cream però offre una copertura che è simile a quella del fondotinta, con una correzione del colore migliore. Agisce su rossori e irregolarità, idratando al tempo stesso la pelle. La BB cream invece offre una copertura che è più leggera

Cosa si mette prima della CC cream

La sigla CC sta per color correcting, ciò è dovuto al fatto che le CC cream vengono utilizzate per correggere le discromie, nascondere rossori, macchie cutanee e occhiaie, illuminando anche il colorito stanco.

Multifunzione e dalle grandi proprietà, la CC cream si può utilizzare in tantissimi modi differenti. Puoi sfruttarla da sola oppure in combinazione con la BB cream. Se la pelle è particolarmente secca abbina a questo prodotto anche una crema idratante da usare prima della CC cream.

Utilizza le dita, un pennello oppure una spugnetta per prelevare una piccola quantità di prodotto e sfumarla.

