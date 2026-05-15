Sorry Scusa Lo siento, testo e significato della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari sono tornati e, ancora una volta, lo hanno fatto a modo loro. A marzo 2026 avevano annunciato con il consueto modo criptico, che i fan hanno imparato a conoscere ed apprezzare, di essere in procinto di tornare dal vivo, annunciando i nuovi concerti e accendendo l’entusiasmo collettivo. Dopo il successo travolgente degli ultimi tour, infatti, la band guidata da Riccardo Zanotti si era detta pronta a riaccendere i riflettori sui grandi palchi italiani con una nuova serie di appuntamenti e infatti il 15 maggio è uscita la nuova canzone dal titolo Sorry Scusa Lo siento che anticipa il loro imminente ritorno.

Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo che anticipa il tour

Niente classico tormentone da spiaggia, niente ritornelli leggeri costruiti soltanto per diventare virali su TikTok: con Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo della band guidata da Riccardo Zanotti, i Pinguini Tattici Nucleari scelgono di raccontare un’estate diversa, più malinconica, misteriosa e quasi cinematografica. Una canzone che in pochi giorni ha già conquistato fan e social, soprattutto per quell’atmosfera sospesa tra romanticismo e inquietudine che ormai è diventata il marchio di fabbrica dei Pinguini.

Già il titolo aveva iniziato a incuriosire il pubblico settimane prima dell’uscita ufficiale. In diverse città europee, da Milano a Londra fino a Madrid, erano infatti comparsi enormi manifesti con un pinguino stilizzato e tre parole: “Sorry”, “Scusa” e “Lo siento” senza nessuna spiegazione e nessun riferimento diretto alla band, ma i fan avevano immediatamente capito che dietro quell’operazione misteriosa si nascondeva qualcosa di importante.

E infatti quelle tre parole sono poi diventate il titolo del nuovo singolo, alimentando ancora di più l’attesa attorno al ritorno del gruppo.

Ma ciò che rende davvero speciale questo brano è il suo significato: Riccardo Zanotti ha raccontato che Sorry Scusa Lo Siento nasce dalla voglia di allontanarsi dai cliché estivi fatti di mare, drink e leggerezza forzata. La canzone viene descritta dalla band come una “favola gotica estiva”, un racconto pieno di riferimenti dark, luoghi abbandonati e atmosfere urbex, cioè quell’esplorazione di ville e strutture decadenti che negli ultimi tempi ha appassionato molto i membri del gruppo.

“E allora sorry, scusa, lo siento

Conosco mille lingue ma non la tua

Son qui da tanto, troppo tempo

E mi ricordi una, mi ricordi Dua

L’estate arriva sempre ma senza avvisare

Come la polizia che ci chiude il locale

E allora sorry, scusa, lo siento

Parole diverse ma stesso universo” recita il testo.

Di cosa parla la nuova hit Sorry Scusa Lo siento

Dentro il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari si mescolano immagini fortissime: cinema affittati soltanto per guardarsi negli occhi, feste tristi in ville dimenticate, riferimenti a Silent Hill e Poltergeist. Tutto contribuisce a creare una storia d’amore strana, malinconica e quasi surreale, molto lontana dalle classiche hit radiofoniche estive. Ed è proprio questa scelta fuori dagli schemi che sta facendo impazzire il pubblico.

Il vero cuore della canzone, però, sembra essere l’incomunicabilità nei rapporti. Le tre parole del titolo rappresentano infatti tre modi diversi per chiedere perdono, ma anche il simbolo di quanto spesso due persone possano parlare lingue completamente differenti pur stando insieme. Zanotti ha spiegato che il brano ruota attorno al concetto di xenoglossia, cioè la capacità di parlare lingue sconosciute, trasformando questa idea in una metafora delle relazioni moderne.

Nel frattempo il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari arriva dopo un periodo straordinario per la band: l’album Hello World ha collezionato numeri impressionanti e il gruppo continua a essere una delle realtà pop italiane più amate degli ultimi anni. Non a caso l’annuncio del nuovo singolo è stato accompagnato anche dalla conferma del Tour Stadi 2027, che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan.

E mentre Sorry Scusa Lo Siento continua a scalare playlist e classifiche streaming, sui social c’è già chi la definisce una delle canzoni più particolari dell’estate.