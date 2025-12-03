Una notizia inaspettata, che ha inondato i fan di gioia: la prima dolce foto del piccolo e la dedica a suon di musica

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Riccardo Zanoti è diventato padre: Pinguini Tattici Nucleari in pausa

Riccardo Zanotti ha annunciato d’essere diventato padre. Il celebre cantante dei Pinguini Tattici Nucleari è entrato in una nuova ed entusiasmante fase della sua vita. Una notizia, quella giunta oggi 3 dicembre, che ha colto tutti di sorpresa.

Il ben noto artista, anche autore della band, è infatti particolarmente riservato. Vige infatti il mistero su chi sia la sua compagna, ora madre di un “piccolo pinguino”.

Riccardo Zanotti papà

Nonostante la ben nota voglia di tutelare la propria privacy e quella dei suoi cari, Riccardo Zanotti si è sentito di condividere una notizia splendida con tutta la sua fanbase. Nello scatto pubblicato sui social lo si vede tenere in braccio suo figlio. Al polso il cantante ha un particolare bracciale, quello relativo al neonato, datogli in ospedale.

Che caption poteva mai scegliere, se non: “Per favore non piangere”. Il tutto accompagnato da un cuore rosso e dalla data di nascita del piccolo: 29 novembre 2025. Il riferimento è ovviamente al celebre verso del brano Pastello Bianco, che ormai in Italia davvero in pochissimi non conoscono. Una foto e basta, senza emettere un fiato in merito a questo atteso momento per tutta la gravidanza. In questo modo, infatti, i neo mamma e papà hanno potuto vivere ogni istante nella totale normalità e riservatezza. Un caso decisamente raro nel mondo dello spettacolo odierno, in cui tutto dev’essere condiviso live.

Mamma e bambino, le indiscrezioni

Come detto, non si conosce l’identità della compagna di Riccardo Zanotti. È chiaro come la donna preferisca restare al di fuori del fascio di luce enorme che la fama della band emette da anni. Una fidanzata sconosciuta, come la definiscono alcuni, mentre le indiscrezioni serpeggiano. Lo stesso accade anche per il neonato. Ci si interroga su sesso e nome ma nessuna informazione è trapelata dai diretti interessati e dai bene informati.

Pinguini Tattici Nucleari in pausa

La crescita dei Pinguini Tattici Nucleari è stata evidente, costante ed enorme in questi anni. Sono oggi una delle band più ascoltate e apprezzate in Italia. Nonostante ciò, però, è giunto il momento di mettere il progetto in pausa.

La band lo ha annunciato in maniera molto chiara nel finale dell’Hello World Tour. Alcuni mesi di stop per poter ricaricare le energie. Al tempo stesso, però, un passo indietro rispetto al palcoscenico sarà fondamentale per tutelare la vena artistica. Per gli artisti è infatti concreto il rischio di proseguire soltanto per obbligo, per guadagno e per contratto con la propria casa discografica.

Nessun rischio, però. Nessun allontanamento prolungato in stile Maneskin, come ha confermato lo stesso Zanotti, che ha così commentato il “fuoco rigeneratore” di fine tour: “Siamo più solidi che mai, nessuna allusione a uno scioglimento”. Ora sappiamo che lo stop coincide anche con la paternità, che il cantante intende vivere pienamente e non da spettatore in videochiamata.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!