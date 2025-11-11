Måneskin, Thomas Raggi debutta come solista: il nuovo album è Masquerade

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Thomas Raggi dei Måneskin pubblica il primo album da solista

Thomas Raggi è pronto a raccontarsi anche come solista. Il chitarrista dei Måneskin pubblica Masquerade, il suo primo album che lo vede al centro insieme al suo animo più rock. Un progetto che vede una serie di collaborazioni internazionali e che racconta la storia di un artista attraverso la musica e chi, del rock, ha fatto la storia.

Thomas Raggi, il primo album solista è “Masquerade”

Il 5 dicembre segna una nuova tappa per Thomas Raggi, che con Masquerade debutta ufficialmente come solista. Prodotto da Tom Morello, il disco rappresenta un nuovo percorso per il chitarrista dei Måneskin, che non segna un distacco dalla band, ma piuttosto un modo diverso per esprimere la sua identità artistica.

“Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica” spiega Raggi. “Dietro c’è tanto lavoro e dedizione, ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale.”

Un lavoro nato anche dal legame sempre più forte con Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine: “Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa.”

Tracce e collaborazioni di “Masquerade”

Masquerade è composto da otto tracce, undici nomi e un unico filo conduttore: la libertà. In Masquerade, Thomas Raggi riunisce alcune delle figure più iconiche del rock – Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim dei The Prodigy, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno dei Kasabian, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl – costruendo un percorso fatto di incontri, energia e contaminazioni.

Ogni collaborazione diventa un tassello di un racconto più ampio: un dialogo tra generazioni e stili che guarda avanti ma tiene stretta la tradizione. Masquerade è la fotografia di un artista che sceglie di mostrarsi senza filtri: Thomas Raggi, con la sua chitarra come voce e manifesto: “Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente”.

“La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi: ‘Sei sulla strada giusta.’”

Ecco la tracklist completa dell’album:

Getcha! con Nic Cester, Chad Smith & Tom Morello Keep The Pack con Matt Sorum & Tom Morello Lucy con Upsahl, Hama Okamoto & Chad Smith Cat Got Your Tongue con Sergio Pizzorno For Nothing con Matt Sorum You Spin Me Round (Like a Record) con Alex Kapranos The Ritz con Luke Spiller Fallaway con Maxim

