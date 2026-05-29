Sal Da Vinci lancia il nuovo album, Per sempre sì ed è un trionfo

Sal Da Vinci lancia il nuovo album, il trionfo dei "sì" e dell'amore, ma non solo in coppia: ode a chi continua a credere e a resistere

IPA Sal Da Vinci

Sal Da Vinci pubblica il suo album Per Sempre Sì ed è nel pieno di una fase nuova, forse una delle più esposte e sorprendenti della sua carriera (sono passati ormai 50 anni dalla prima volta in cui è salito su un palco). Dopo la vittoria a Sanremo e il passaggio all’Eurovision, dove si è classificato quinto, oggi 29 maggio mette nero su bianco questa rinascita artistica con l’uscita del suo nuovo album. Il disco si affianca anche al lancio di un nuovo singolo, Poesia, che già si annuncia come uno dei brani da tenere d’occhio per l’estate.

Per Sempre Sì, il nuovo album di Sal Da Vinci

Quattordici tracce divise tra Lato A e Lato B, in puro stile vinile, per un album che attraversa generi e atmosfere senza mai perdere quell’anima napoletana che è il marchio di fabbrica di Sal Da Vinci. Ma c’è una mescolanza di generi che scatena non poco la curiosità: si va dalla lambada al rap, dalle sonorità latine ai brani più scanzonati e leggeri come Fuga d’amore.

Un viaggio musicale costruito attorno a una parola sola: amore. Ed è questo il filo conduttore del disco, dove si affrontano tematiche vicine a ciascuno di noi: l’amore tra due persone, certo, ma anche radici, promesse, mancanze, ripartenze. Al “sì” del titolo viene forse attribuita una delle scelte più importanti della nostra vita: restare fedeli a ciò che amiamo, anche quando il percorso non è lineare.

Tra i brani più toccanti spicca Somigli a me, duetto intimissimo con il figlio Francesco. Non manca poi la collaborazione con Serena Brancale in Dimmelo, traccia che rende giustizia alle due voci simbolo del nuovo sound mediterraneo.

Il party milanese, il tour estivo e la voce a “mezzo servizio”

La presentazione alla stampa si è tenuta il 27 maggio a Villa Clerici, a Milano. Da Vinci ci è arrivato non al massimo della forma vocale, dopo il rientro dal Canada e qualche problema legato agli sbalzi di temperatura. Ma lui ci ha messo il cuore come sempre e non ha rinunciato a cantare davanti ai presenti: con un filo di voce è riuscito comunque a intonare Rossetto e caffè, Per sempre sì e ovviamente la nuova Poesia.

L’occasione è stata propizia per lanciare un messaggio: dopo aver chiesto scusa al pubblico per le condizioni della sua voce, ha nuovamente parlato del successo dopo Sanremo (i video sui social, i meme, l’apprezzamento da parte degli artisti all’Eurovision, il calore della gente), rivolgendosi direttamente ai giovani, con un invito a credere nei propri sogni, perché alla fine la perseveranza viene premiata.

Un messaggio che aveva già lanciato e a cui tiene particolarmente: “Arrivare qui alla mia età spero sia d’esempio per i giovani che credono nei sogni. (…) Io mi sento un operaio, un artigiano della musica, un dispensatore di sentimenti”, aveva detto dopo la prima esibizione all’Eurovision. “Sono un operaio che è arrivato dal basso, ma ho tanto sognato e sperato. Molti di quei sogni si sono infranti, ma ora mi sembra di continuare a sognare a occhi aperti. Il tempo è galantuomo”.