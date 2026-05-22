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IPA

Parlando di Affari Tuoi, Flavio Insinna ha spiegato quale sia la grande difficoltà del ruolo di conduttore di questo particolare gioco. Ogni sera devi inventarti qualcosa, riempiendo i buchi tra un pacco e l’altro, intrattenendo il pubblico.

È stata per lui di certo una scuola, che però non avrebbe potuto fronteggiare senza aver seguito altre lezioni, quelle sui palchi teatrali. Tutto ciò viene confermato anche dalla gestione di Stefano De Martino, che non è di certo un attore consumato ma che ha dimostrato di saper creare spettacolo. Per questo motivo nel suo game show di Rai 1 c’è spazio per un nuovo gioco destinato a durare un bel po’.

Nuovo gioco ad Affari Tuoi

Nel corso di questo anno, Affari Tuoi ha modificato un po’ di aspetti della propria struttura. Basti pensare all’inserimento di Martina Miliddi, ben nota ballerina. Lei è comparsa durante la sparizione di Herbert, ancora non spiegata.

Lui si era assentato per questioni personali e lei era apparsa. Di fatto, aveva scherzato De Martino, si era passati da un Ballerina a una ballerina. Il suo stacchetto è poi divenuto un appuntamento fisso, legato a uno dei pacchi da scartare.

Nel suo caso ciò che varia è la coreografia, mentre Herbert lavora duramente per rendersi interessante puntata dopo puntata. Si è passati così dal lavoro inventato alle invenzioni strampalate, fino ai balletti. Giochi di parole, tanta scrittura e un po’ d’improvvisazione, ma soprattutto tanta comicità gestuale.

È così nata una bella dinamica tra conduttore e spalla, che vede quest’ultima un po’ vessata. Stefano si è però divertito nello svelare il suo unico talento, ha detto: Herbert Ballerina sa palleggiare.

Quella che doveva essere una dimostra isolata, però, si è trasformata in una chance d’intrattenere per qualche minuto il pubblico da casa. Ogni istante è cruciale, del resto, nella sfida a distanza con Gerry Scotti.

Il suo record di palleggi è fermo a 52, con De Martino che ha ben pensato di aprire le sfide a tutti i pacchisti: “Chi intende sfidare Herbert?”.

Campione di palleggi

Se ne sono proposti due per la sfida di palleggi, ma Stefano De Martino ha subito individuato il palleggiatore prediletto: “Il pizzicarolo dell’Umbria”. Questi parte decisamente male, con la sfera che si alza, dando l’impressione che lui avesse perso il controllo.

Riesce però e ritrovare stabilità, dando inizio a una serie convincente. Herbert era però maggiormente in controllo, per quanto sorprendente, e infatti questo ciclo si ferma appena a 18. “Signori, resta imbattuto il nostro Herbert Ballerina. Ci riproviamo domani”, annuncia Stefano, tra gli applausi dell’intero studio.