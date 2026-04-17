Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il cachet di Herbert Ballerina: “Esce quello da 75000?”

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IPA Stefano De Martino

Il teatro delle speranze tricolori, meglio noto come lo studio di Affari Tuoi, si è trasformato stasera 17 aprile in un surreale incrocio tra una concessionaria di Perugia e un seminario decisamente poco ortodosso. Protagonista della serata, oltre ai pacchi e alla solita tensione, è stata la verve di Stefano De Martino, che ha trasformato una partita in salita in un siparietto che ha fatto tremare Herbert Ballerina.

Affari Tuoi inizia in salita

Al centro del gioco troviamo Davide da Perugia, un impiegato in concessionaria che ha portato con sé il talismano più prezioso: la moglie Sara. La coppia, che ha dedicato la partita ai figli Leonardo e Matilde, ha affrontato il tabellone con lo spirito di chi è abituato a vendere auto, ma si ritrova a gestire pacchi esplosivi.

L’atmosfera si è scaldata subito. Al primo tiro volano via appena 200 euro e lo studio esplode sulle note di Ossessione di Samurai Jay. Ma il vero showman della serata è stato l’ospite d’onore, Herbert Ballerina. Con un look discutibile, Herbert ha subito chiarito la sua nuova vocazione: “Questi sono cappelli adatti al Clero, io ormai sono un cappellano!”

Non contento, ha presentato al pubblico la sua ultima, inutile fatica: lo “Sgabrutto”, un’invenzione che ha cambiato per sempre il concetto di scomodità.

La girandola dei pacchi e il “Dottore” implacabile

La fortuna ha iniziato a giocare a nascondino. Dopo l’uscita dei 20000 euro, è arrivato il momento del “pacco nero” dove c’erano solo 10 euro, un sollievo per Davide e Sara, ma la gioia è durata poco. In rapida successione, il sogno di cambiare vita ha subito colpi durissimi perché sono evaporati prima i 100000 euro e, poco dopo, il pesantissimo pacco da 300000 euro.

Il Dottore, fiutando il sangue, ha iniziato a tessere la sua tela. La prima offerta significativa è stata di 9000 euro, ma Davide, con coraggio, ha risposto con un secco “no”. La punizione non si è fatta attendere: al tiro successivo esce un rosso pesante e, come se non bastasse, spariscono anche i 100 euro, assottigliando le speranze.

Il cachet di Herbert e la beffa finale

Il Dottore è tornato alla carica offrendo 9000 euro, ma la coppia perugina ha deciso di tirare dritto, rifiutando ancora. La sorte è tornata dalla loro parte con il pacco di Gennarino ma poi Davide ha accettato un cambio, mossa che ha portato all’eliminazione di altri 10 euro e dei 30000 euro.

La tensione è salita alle stelle quando sono caduti i 50 euro e, purtroppo, i 200000 euro. Con le spalle al muro, la coppia ha accettato un ulteriore cambio. Una scelta che ha portato finalmente all’uscita del pacco che conteneva lo 0, ma che ha lasciato il campo libero al momento cult della serata.

Mentre Herbert chiedeva a gran voce il bis della performance di Martina Miliddi, anche oggi dentro il pacco Ballerina, è uscito il pacco da 1 euro. È qui che Stefano De Martino, con la sua solita ironia, ha gelato l’amico: “Qui c’è il cachet di Herbert Ballerina”, dice sorridendo. “Ci sono i 75000?”, chiede Ballerina, che poi si ritrova a scoprire che la sua paga è invece di appena 1 euro.

Tra le risate del pubblico e le finte proteste del “cappellano”, la partita di Davide e Sara si è conclusa con l’amaro in bocca e 75000 andati in fumo. Abbiamo imparato che lo Sgabrutto non si vende, e che il cachet di Herbert è decisamente… più leggero del previsto.