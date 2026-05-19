Affari Tuoi, Stefano De Martino “brucia” la battuta a Herbert. Partita disastrosa

Martedì 19 maggio Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno riaperto lo studio di Affari Tuoi per giocare insieme a Laura da Firenze. Una puntata che non ha lasciato spazio a sconti: fin dal principio, la concorrente non è riuscita a vincere fortuna, complice anche la grande emozione. Una partita difficile condotta da un dispiaciutissimo De Martino.
Stefano De Martino “brucia” la battuta a Herbert Ballerina
Nel corso delle puntate di Affari Tuoi, Herbert Ballerina è diventato una presenza fissa accanto a Stefano De Martino. I loro siparietti nascono spesso in maniera spontanea e finiscono per alleggerire il ritmo della partita, trasformandosi ormai in uno degli elementi più riconoscibili del programma.
Anche nella puntata di questa sera il conduttore si lascia trascinare più volte dalle battute della sua spalla comica.
Stefano, infatti, nello spiegare i premi nascosti dentro i pacchi arriva alla canonica invenzione di Herbert. Si avvicina al suo compagno di viaggio e anticipa volontariamente una battuta: “Ma i tappi per le orecchie già esistono”.
A quel punto il comico lo ferma immediatamente e lo sgrida: “Me lo devi dire dopo, prima devo spiegare. Altrimenti sembra che ci mettiamo d’accordo. Devi usare il timing giusto”.
Herbert prova quindi a recuperare il filo della gag spiegando il senso del gioco: “Spesso le coppie litigano durante la notte perché uno dei due russa. Io allora ho inventato i tappi”.
Solo a quel punto aspetta che Stefano gli restituisca finalmente la battuta nel momento corretto. Il conduttore, ormai piegato dalle risate, ripete così la frase: “Ma i tappi per le orecchie già esistono”. Ed è lì che Herbert chiude il siparietto: “Ma io ho inventato i tappi per la bocca”.
“Affari Tuoi”, partita aperta e chiusa in modo disastroso
La concorrente Laura, arrivata da Firenze con il pacco numero 10, viene subito ribattezzata “Elsa” come la protagonista di Frozen.
Il primo pacco aperto durante la partita non lascia spazio a molti dubbi sull’andamento della serata: al suo interno ci sono infatti 300mila euro. Una partenza pesantissima che sembra subito complicare il percorso della concorrente. La sua seconda scelta ricade sul numero che nasconde il pacco nero, anche questo da 300mila euro.
“Nei due pacchi abbiamo bruciato 600mila euro”, commenta Stefano De Martino, dispiaciuto davanti a un avvio che mette immediatamente in salita la partita.
Fortunatamente Laura riesce poi a riprendersi trovando gli 0 euro e l’invenzione di Herbert, riportando un po’ di equilibrio sul tabellone. A quel punto arriva però il momento decisivo dei 200mila euro.
Il Dottore propone subito un cambio e la concorrente decide di accettare, lasciando il pacco numero 10 per prendere l’11. Una scelta che sembra funzionare: poco dopo escono infatti i 50 euro e il tabellone torna improvvisamente più equilibrato.
Il Dottore prova allora a chiudere la partita con un’offerta da 15mila euro, ma Laura rifiuta e sceglie di andare avanti. Una decisione che la porta a eliminare anche i 100mila euro, i 15mila e i 10mila, riportando ancora una volta la partita sul filo dell’incertezza.
Nel finale arriva una nuova proposta di cambio: lasciare il pacco 11 per il 15. Laura sceglie di cambiare l’11 con il 15: anche questa volta, però, la sfortuna sceglie di non lasciarla respirare. Nell’11 infatti c’erano 20mila euro.
Una volta chiamato il pacco in cui si nascondono i 75mila euro, sul tabellone rimangono i 30mila e 5 pacchi blu.
“Sembra un destino scritto” dice Stefano dispiaciuto mentre apre l’ultimo pacco chiamato da Laura e mostra i 30mila euro. Questo porta ufficialmente la concorrente alla regione fortunata prima del tempo. Nel suo pacco, infatti, c’era l’esibizione di Martina. Anche alla regione, però, è un nulla di fatto.