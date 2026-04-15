Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF Vip: “Non ce la faccio più”

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF Vip

Aria di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la determinazione di alcuni concorrenti inizia a vacillare. Nelle ultime ore, Nicolò Brigante ha lasciato intendere agli altri inquilini di essere vicino a una scelta drastica: abbandonare la casa. Una possibilità che, se confermata, potrebbe cambiare gli equilibri del gioco.

Nicolò Brigante verso la resa: il pensiero di voler lasciare il GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip ormai la parola d’ordine sembra essere una sola: resistere. Dopo una puntata carica di tensioni, strategie neanche troppo velate e rapporti sempre più fragili, l’atmosfera continua a essere tutt’altro che rilassata. E, a quanto pare, non tutti riescono a reggere il ritmo.

A mostrare i primi segni di cedimento è stato Nicolò Brigante che, nella notte, si è lasciato andare a uno sfogo piuttosto netto. Complice anche l’uscita di Blu Barbara Prezia, l’ex tronista ha iniziato a mettere in discussione la sua permanenza nella Casa.

Parlando con Antonella Elia, è andato dritto al punto: “Sono andato in confessionale e ho detto che domani me ne vado. Non ce la faccio più“.

Una frase che ha gelato gli animi di chi lo stava ascoltando. Antonella, infatti, ha reagito subito cercando di correre ai ripari e ha chiamato Renato: “Vieni subito qui, ti prego fallo ragionare. Ma sta scherzando, vero? Cosa significa ‘no’? Non sta scherzando? Vi prego mettetevi a sedere qui e parliamo“.

Ma più che uno sfogo detto lì per lì, quello di Brigante è sembrato qualcosa di già deciso. Il concorrente è rimasto sorprendentemente lucido e ha spiegato di aver già preso la sua decisione: “Renato sa già tutto. Guarda lì per terra, le mie cose sono già tutte pronte“.

Nicolò Brigante, la scelta dopo l’uscita di Blu

Dietro alla decisione di Nicolò Brigante, però, non c’è solo la stanchezza accumulata negli ultimi giorni. C’entra anche, e forse soprattutto, il rapporto costruito nella Casa con Blu Barbara Prezia, una delle presenze a cui si è legato di più fin dall’inizio.

La sua eliminazione, avvenuta durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, lo ha colpito in modo particolare. E a pensarci bene, il suo “non ce la faccio più” della notte sembra meno improvviso di quanto sembri: l’idea di lasciare il gioco non è nata nella notte, ma era già nell’aria.

Già lunedì sera, in camera da letto, Brigante aveva lasciato intendere tutto proprio a Blu, con parole che suonano oggi come un vero e proprio preavviso: “Se tocca a te, allora esco anche io”.

Una frase che aveva spiazzato la gieffina, rimasta interdetta: “Nel caso io uscissi?” A quel punto, Nicolò aveva provato a spiegarsi senza esporsi troppo: “Non dire altro, non dire nulla. Ho deciso così. Loro hanno detto di sì… i miei amici… nel caso tu… sì”.

Blu, però, aveva provato subito a riportarlo con i piedi per terra: “Ma sei fuori? Ma va, dai, smettila”.

Ora non resta che capire se, nelle prossime ore, Nicolò si confronterà con gli autori e deciderà ufficialmente di abbandonare la casa più spiata d’Italia.