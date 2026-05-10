Vittoria di Svezia a Roma rispolvera l’abito a fiori di un anno fa

Visita italiana per la Principessa Vittoria di Svezia tra celebrazioni ufficiali, memoria storica e uno stile elegante dal gusto romantico

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Getty Images Vittoria di Svezia

In attesa di ammirare Kate Middleton in visita ufficiale in Italia, un’altra erede al trono europeo ha fatto tappa nel Belpaese. Si tratta di Vittoria di Svezia, protagonista a Roma di una serie di impegni istituzionali legati al centenario dell’Istituto Svedese.

La capitale si è trasformata in un punto di incontro tra diplomazia e cultura, con una visita che ha ribadito il ruolo dell’istituto come presidio delle attività accademiche e scientifiche svedesi all’estero.

Nel corso della permanenza, la Principessa ha partecipato a eventi ufficiali e a momenti di forte valore simbolico, tra cui la visita alla Basilica di San Pietro e alla tomba della Regina Cristina di Svezia, figura storica che incarna il legame tra i due Paesi.

Fondato per promuovere lo studio delle antichità e sostenere la ricerca umanistica, l’Istituto rappresenta ancora oggi una piattaforma di dialogo culturale internazionale. Un progetto che affonda le radici nel primo Novecento e che vide tra i suoi principali promotori il futuro re Gustavo VI Adolfo.

Vittoria di Svezia a Roma con l’abito floreale

Accanto agli impegni istituzionali, l’attenzione si è concentrata anche sulle scelte di stile della figlia di Re Carlo Gustavo di Svezia, che recentemente ha spento ottanta candeline.

Per la visita all’Istituto, Vittoria ha optato per un abito già noto al pubblico: il modello Ciel firmato Camilla Thulin, caratterizzato da una fantasia floreale nei toni cipria e il cui costo si aggira intorno ai 600 euro.

Un capo che si distingue per la sua linea classica: scollo incrociato, vita aderente e gonna svasata di media lunghezza, capace di restituire movimento e leggerezza. Una scelta che riflette l’equilibrio tra eleganza formale e sensibilità contemporanea, cifra distintiva del guardaroba della 48enne.

Gli accessori hanno completato il look con discrezione: una pochette dorata di Zara e décolleté in camoscio Gianvito 85 firmate Gianvito Rossi. Il risultato è stato un insieme armonico, pensato per valorizzare senza eccessi, in linea con il contesto istituzionale della visita.

Tra diplomazia e continuità di immagine

Non è la prima volta che Vittoria di Svezia sceglie questo abito. Lo stesso modello era stato indossato nel 2025 durante una visita ufficiale in Nigeria, tappa significativa di un viaggio dedicato al rafforzamento delle relazioni bilaterali.

In quell’occasione, la futura Regina aveva partecipato a incontri istituzionali e visitato progetti legati alla cooperazione internazionale, tra cui iniziative sostenute dall’UNICEF.

IPA

La decisione di riproporre oggi lo stesso capo non appare casuale. Piuttosto, si inserisce in una strategia comunicativa sempre più diffusa tra le figure pubbliche e soprattutto tra le royal: quella della continuità e della sostenibilità, anche attraverso il riutilizzo consapevole del guardaroba.

A completare l’immagine, una scelta beauty improntata alla naturalezza: capelli raccolti in uno chignon alto, trucco leggero dai toni neutri e gioielli delicati, tra cui orecchini floreali e un bracciale d’oro. Un’estetica coerente, che accompagna la Principessa svedese nelle sue apparizioni ufficiali e rafforza un’identità visiva riconoscibile.

Tra diplomazia culturale e attenzione ai dettagli, la visita romana di Vittoria di Svezia si conferma così un esempio di equilibrio tra rappresentanza istituzionale e narrazione personale, dove anche un abito può diventare parte di un racconto più ampio.