Mary di Danimarca ricicla l’abito floreale, ed è subito primavera

Getty Images Mary di Danimarca in Australia

La Regina Mary di Danimarca è tornata in Australia, sua terra d’origine, e non potrebbe essere più radiosa. Sarà l’aria di casa, certamente, ma un certo peso è da attribuire alla sua sempre impeccabile scelta dei look da indossare, a ogni occasione. Stavolta, alla fine di una lunga giornata di incontri ed eventi, la sempre chic Mary ha optato per un abito floreale (rigorosamente riciclato dal suo guardaroba), che intende essere un omaggio alla primavera in arrivo.

Mary di Danimarca nella sua Australia

La moda non è semplicemente “indossare qualcosa” e, come abbiamo già visto in molte occasioni, può diventare uno strumento potentissimo, veicolo di messaggi dall’alto valore simbolico ed emotivo. Un concetto noto, che la Regina Mary di Danimarca ha tenuto a ribadire in occasione di una visita istituzionale, sì, ma per lei intrisa anche di uno speciale valore affettivo.

Originaria di Battery Point, la Sovrana è tornata nella sua Australia per una serie di incontri ed eventi a cui ha preso parte insiema al marito, Re Federico. Nella giornata di mercoledì 18 marzo – la quinta, dal loro arrivo -, dapprima hanno preso parte alla Royal Business Walk con le aziende delle delegazioni dedicate all’edilizia sostenibile e alle energie rinnovabili, poi hanno visitato il Melbourne Children’s Campus, per conoscere da vicino la ricerca danese-australiana nel campo dell’innovazione delle cellule staminali.

Più tardi hanno visitato il centro giovanile Headspace South Melbourne e, infine, si sono recati al Giardino Botanico Reale, offrendo un ricevimento di ringraziamento ai loro ospiti australiani: “Mi commuove profondamente il fatto che io e la mia famiglia veniamo sempre accolti con tanto calore e interesse e che continuiamo ad avere un posto nei cuori e nelle menti degli australiani. Essere ricordati non è qualcosa da dare per scontato. Ed è una caratteristica tipicamente australiana che, quando un australiano ha successo all’estero, si provi orgoglio nel constatare che è uno dei propri connazionali”, queste le parole della Regina.

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Un abito floreale che urla primavera

Ma andiamo all’abito della Sovrana, indossato proprio in occasione di quest’ultimo impegno serale. Mary di Danimarca ha ripescato dal suo guardaroba una creazione di Zimmermann, brand di Sydney che ha saputo portare il gusto “resort” nelle boutique più esclusive del mondo.

Si tratta del modello Kaleidoscope, caratterizzato da un’estetica che fonde il fascino degli anni ’70 con la raffinatezza moderna e realizzato in un pregiato mix di lino e seta. L’abito presenta una delicata stampa floreale dai toni rosa, con scollo a V e maniche morbide, che terminano con polsini impreziositi da balze e piccoli e giocosi pom-pon. Un tocco insolito, ma chic che conferisce alla Sovraba un’aria eterea e romantica, ma allo stesso tempo contemporanea.

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Per completare il look, Mary ha scelto accessori sapientemente coordinati, su tutti le décolleté beige di Gianvito Rossi e la pochette Charlotte del brand Serpui.