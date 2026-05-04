Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 4 al 8 maggio 2026

Ufficio stampa Rai Irene ne "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 4 al 8 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana si apre con un grave colpo per la famiglia e per la casa di moda: durante un incontro con Adelaide, Greta rimane vittima di un grave incidente che riaccende le paure legate alla scomparsa di Odile, ormai sparita da giorni. Matteo sembra tuttavia aver individuato un indizio che potrebbe portare a ritrovare il luogo dove la ragazza è tenuta nascosta.

Irene arriva al giorno delle nozze ma, nel momento decisivo, decide di abbandonare Cesare, una scelta che la porta poi a prepararsi per partire insieme a Johnny; nello stesso periodo Mimmo saluta prima di partire per nuove avventure, mentre al Paradiso le Veneri devono imparare a gestire l’assenza della loro capocommessa.

Sul fronte lavorativo e familiare, la tensione sale: Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica i capi ideati da Greta, con possibili ripercussioni economiche per l’azienda; Roberto mette in campo iniziative commerciali legate al Giro d’Italia e Rosa viene inserita come Venere pro-tempore. Intanto arrivano proposte e addii: Tancredi consegna a Rosa una busta con l’offerta di partire come reporter di guerra per il Vietnam, e vecchi timori riaffiorano quando un uomo misterioso torna a bussare alla vita di Mirella, coinvolgendo anche il piccolo Michelino. Rebecca teme per la sorte di Cesare e Marcello vive un presagio dopo aver smarrito un oggetto simbolico del suo legame con Rosa, mentre Concetta e Landi devono far fronte all’assenza di Irene e alla partenza imminente di Rosa.

Anticipazioni della settimana dal 4 al 8 maggio

Lunedì 4 maggio 2026

Greta è rimasta vittima di un grave incidente durante l’incontro con Adelaide, che teme per le sorti di Odile, ormai scomparsa da giorni; Matteo, pero’, crede di aver trovato un indizio che può aiutarlo a ritrovare il luogo dove la ragazza è tenuta nascosta. Per Irene è giunto il giorno delle nozze, ma nel momento decisivo lei abbandona Cesare. Intanto, Johnny e Mimmo si salutano prima di partire per nuove avventure, ma il giovane magazziniere non sa che sorpresa lo attende.

Martedì 5 maggio 2026

Irene e Johnny sono pronti a partire insieme per un lungo viaggio, ma al Paradiso le Veneri dovranno gestire l’assenza della loro capocommessa. Cesare, intanto, cerca di affrontare il dolore dell’abbandono con dignità. Nel frattempo, Matteo è riuscito a liberare Odile, accolta con tutto l’affetto possibile dai familiari e dagli amici; la ragazza, però, è tormentata dai brutti ricordi e vuole cancellare qualsiasi traccia lasciata dai Marchesi.

Mercoledì 6 maggio 2026

Al Paradiso Roberto lancia un’iniziativa legata al Giro d’Italia per attirare un maggior numero di clienti e aumentare le vendite, e Rosa temporaneamente diventa Venere pro-tempore per aiutare le amiche. Umberto scopre che Odile ha rimandato in fabbrica tutti i capi ideati da Greta: un gesto che rischia di avere pesanti ripercussioni economiche sull’azienda. Cesare vorrebbe cancellare ogni ricordo di Irene ma si lascia trascinare in un gioco pericoloso. Prima di lasciare Milano, Tancredi consegna a Rosa una busta con la proposta di partire per il Vietnam come reporter di guerra.

Giovedì 7 maggio 2026

Umberto è preoccupato per le decisioni impulsive di Odile e coinvolge Matteo chiedendogli di farla ragionare, ma lei rivendica il diritto alle proprie scelte e rifiuta l’aiuto dei suoi cari. Mirella teme che Michelino possa aver incontrato un malintenzionato. Cesare è scomparso e Rebecca crede che possa essere in pericolo. Al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare e Landi chiede a Concetta uno sforzo in più, mentre Rosa e Marcello si preparano a una separazione che questa volta è accompagnata da una promessa d’amore.

Venerdì 8 maggio 2026

Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny. L’uomo misterioso che ha avvicinato Michelino si presenta a Mirella, riaprendo una ferita legata al suo passato. Grazie al sostegno di Matteo, Odile ritrova l’entusiasmo nel lavoro e una nuova idea per la GMM. Rebecca è preoccupata perché continua a non avere notizie di Cesare. Marcello perde un oggetto simbolo del suo legame con Rosa, che gli appare come uno strano presagio.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Incidente e mistero: l’incidente di Greta riaccende i timori sulle condizioni della casa di moda e spinge Matteo a seguire indizi per ritrovare Odile, ancora segnata dai traumi subiti.

Fuga e assenze: la partenza improvvisa di Irene insieme a Johnny crea vuoti al Paradiso e obbliga le Veneri a riorganizzare il lavoro senza la loro capocommessa.

Crisi personale: Cesare vive una profonda crisi dopo l’abbandono di Irene, la cui scomparsa e il successivo allontanamento lo lasciano in uno stato di angoscia che preoccupa Rebecca e chi gli sta vicino.

Scelte professionali e tensioni aziendali: le decisioni di Odile sul rimando dei capi pensati da Greta mettono a rischio l’equilibrio economico dell’azienda e scatenano scontri con Umberto e Matteo.

Opportunità e addii: la proposta editoriale a Rosa di partire per il Vietnam apre nuove prospettive e genera tensioni affettive con Marcello, che interpreta segnali e presagi nella loro separazione.

Minacce del passato: il ritorno di un uomo legato al passato di Mirella riapre vecchie ferite e solleva preoccupazioni per la sicurezza di Michelino.