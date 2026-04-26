Sal Da Vinci crolla a Domenica In, Mara Venier costretta al silenzio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Sal Da Vinci

A poche settimane dall’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l’Italia, Sal Da Vinci si è raccontato nello studio di Domenica In. Un’intervista intensa costruita tra successi, ricordi familiari e momenti di grande commozione, fino alle lacrime che hanno lasciato Mara Venier senza parole.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Per sempre sì, negli occhi dell’artista partenopeo c’è ancora tutta la luce di un sogno inseguito per una vita intera.

“Ho atteso così tanto tempo che ora mi godo tutto, c’è qualcosa di miracoloso in tutto questo”, ha detto. “Canto per chi ha perseverato nei sogni, sia per chi li ha realizzati sia per chi non ci è riuscito”.

Un successo arrivato dopo anni di lavoro, ostacoli e ripartenze. Sal ha spiegato come la sua carriera sia stata segnata da momenti difficili, ma anche da una fede profonda nella possibilità di farcela.

“Credere aiuta, lo dico anche nella canzone “Ripida salita”. Quando però riesci a superarla provi qualcosa che dal punto di vista analitico non si può spiegare. È una gioia immensa. A questo punto anche il cammino più difficile ne è valso la pena”. Poi una frase che riassume perfettamente il senso del suo percorso: “Non rinnego e non rimpiango nulla, perché tutto è servito”.

Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In per la madre

Tra i passaggi più toccanti dell’intervista a Domenica In, poi, il ricordo del padre Mario Da Vinci, figura centrale nella sua vita personale e artistica.

Sal Da Vinci ha ricordato il legame profondo con il genitore, che è stato il primo a credere davvero nel suo talento e ad accompagnarlo nei primi passi nel mondo dello spettacolo.

“Ho saputo cose di mio padre solo quando non c’era più”, ha confessato con voce rotta. “Al di là del grande artista che è stato, era prima di tutto un padre meraviglioso, un grande marito. Era davvero orgoglioso di me, sapeva che soffrivo tanto, conosceva le mie difficoltà. Però era sempre lì, in allerta, pronto ad aiutare”.

Ma il momento più intenso è arrivato quando in trasmissione è stato trasmesso un video messaggio con le parole della madre, che ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per il figlio. “Ovunque sia, anche il padre starà godendo di queste gioie incredibili. Sono fiera e innamorata di mio figlio”.

Un’affermazione semplice, ma potentissima, che ha spezzato completamente l’emozione del cantante. Sal Da Vinci si è fermato, travolto dalle lacrime, incapace per qualche secondo di continuare a parlare. Anche Mara Venier, davanti a quella scena, ha scelto il silenzio, lasciando spazio soltanto all’intensità di quel momento.

“Sapere che una mamma ama i propri figli e si esprime in questo modo… non è un’eccezione. È una mamma, e questo è esattamente il linguaggio d’amore di una madre”, ha commentato Da Vinci con le lacrime agli occhi.

L’amore per Paola e quel colpo di fulmine nel quartiere

Nel salotto di Domenica In non sono mancati anche i ricordi più leggeri e privati, come quelli legati all’amore per sua moglie, Paola Pugliese. Sal Da Vinci ha raccontato con ironia e tenerezza l’inizio della loro storia, nata quando lui era ancora molto giovane.

“Io la vedevo nel mio quartiere, passeggiava, era già una donna mentre io nemmeno i peli sulle gambe avevo”, ha scherzato. “Mi sono invaghito subito, poi l’amore è nato davvero dopo”. Un sentimento cresciuto nel tempo e diventato uno dei pilastri della sua vita, insieme alla famiglia e alla musica.

Il cantante ha rammentato anche il bel rapporto con il suocero, segnato da affetto sincero e rispetto reciproco, confermando ancora una volta quanto i legami familiari rappresentino il centro della sua esistenza.

Dopo Sanremo e con l’Eurovision ormai alle porte, Sal Da Vinci vive oggi uno dei momenti più importanti della sua carriera. Ma a Domenica In è apparso soprattutto come un uomo profondamente legato alle sue radici, capace ancora di commuoversi per una frase detta da sua madre.